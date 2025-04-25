Що означає відмітка «78» у водійському посвідченні — Finance.ua

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Що означає відмітка «78» у водійському посвідченні

Технології&Авто
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Що означає відмітка «78» у водійському посвідченні
Що означає відмітка «78» у водійському посвідченні
Часто в посвідченнях водія сучасного зразка можна побачити спеціальну позначку «78». Ці цифри означають тип транспортного засобу, на якому складався практичний іспит, тобто на автоматичній коробці передач.
Відповідно до Постанови Кабміну № 1007, код «78» ставиться у дванадцятій графі водійського документа. Він означає, що водій має право керувати автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач. Якщо цей код в графі відсутній — транспортним засобом з будь-якою коробкою передач.
Проте у МВС наголошують, що це не стосується тих водіїв, яким посвідчення водія видавались раніше.

Особливості практичної підготовки

Під час освоєння навичок керування в автошколі кандидат у водії обирає транспортний засіб з автоматичною або механічною коробкою передач. Практичне навчання на авто з механічною коробкою передач становить 40 годин та 38 — на «автоматі».
Уявімо ситуацію: кандидат у водії пройшов навчання на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Однак вирішив складати фінальний практичний іспит в сервісному центрі МВС на авто з механічною коробкою передач. У такій ситуації необхідно повторно пройти практичне навчання в автошколі на транспортному засобі з механічною коробкою передач.
Якщо людина вже має посвідчення водія з відміткою «78», але бажає навчитись керувати авто з механічною коробкою передач, необхідно звернутись до навчального закладу. В автошколі потрібно пройти практичну перепідготовку та скласти практичний іспит «на механіці» в сервісному центрі МВС. У такому випадку посвідчення водія буде видане без коду «78», що дозволить керувати транспортними засобами як з механічною, так і з автоматичною коробками передач.

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Відмітка «78» зазначається в посвідченнях водія у європейських країнах. На шляху до євроінтеграції сервісні центри МВС вдосконалюють надання адміністративних послуг, наближаючи їх до стандартів ЄС.
Нагадуємо, аби отримати посвідчення водія, необхідно освоїти правила дорожнього руху відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Це можливо зробити як самостійно, так і в акредитованій автошколі. Далі скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Після цього пройти практичну підготовку в автошколі, скласти внутрішній практичний іспит. Далі — в сервісному центрі МВС.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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