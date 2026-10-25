Lexus NX 2027 модельного року став виключно гібридним (фото)

Компанія Lexus представила оновлений кросовер NX 2027 модельного року, повністю відмовившись від версії з бензиновим двигуном. Відтепер модель буде доступна виключно як звичайний гібрид NX 350h або плагін-гібрид NX 450h+.

Лінійку скоротили до чотирьох комплектацій: Premium, Premium+, F Sport і Luxury. Оновлення охоплює зовнішність, інтер’єр, силові установки та електронні системи.

Зовні Lexus NX отримав нову світлотехніку з подвійною лінією фар, у якій покажчики повороту та денні ходові вогні об’єднані в єдиний візуальний елемент.

Ззаду вперше для моделі застосували ліхтарі з подвійним L-подібним світловим малюнком, між якими розташований підсвічений логотип.

Зовні Lexus NX отримав нову світлотехніку з подвійною лінією фар

Палітра кузова налічує дев’ять кольорів. Серед нових варіантів — Shaded Ivy із сіро-зеленим відтінком і Incognito, холодний сірий колір, доступний для комплектації F Sport. Відтінок Iridium замінив Atomic Silver у попередній гамі.

Хромовані елементи здебільшого прибрали, замінивши їх чорними корпусами дзеркал і окантовками вікон.

В інтер’єрі встановлено 12,3-дюймову цифрову панель приладів і новий 14-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи Lexus Interface.

Салон нового Lexus NX

Для оздоблення салону передбачено п’ять кольорових варіантів, серед яких нові Abalos, натхненний марсіанськими піщаними дюнами, та Radiant Red, ексклюзивний для F Sport.

Комплектації Premium і Premium+ доступні з гібридною силовою установкою NX 350h та переднім або повним приводом. Версії F Sport і Luxury стандартно оснащуються повним приводом. Плагін-гібрид NX 450h+ пропонуватимуть виключно з повним приводом.

Обидві силові установки отримали новий електричний приводний модуль e-Axle, який об’єднує трансмісію, електродвигун і блок керування потужністю в компактнішому та легшому вузлі. За задумом розробників, це також дає змогу знизити центр ваги автомобіля.

Салон Lexus NX

Крім того, в інверторах застосували напівпровідники на основі карбіду кремнію, що мають зменшувати втрати електроенергії.

Сумарна потужність гібридного Lexus NX 350h зросла до 244 к.с. — на 4 к.с. більше, ніж у попередньої версії. Передній електродвигун розвиває 160 к.с., а електромотор задньої осі у повнопривідних модифікаціях додає ще 54 к.с.

Оновлене програмне забезпечення системи керування гібридною установкою передбачає активніше використання електричної тяги під час прискорення, що має зробити подачу потужності плавнішою.

Водночас динамічні характеристики, за даними виробника, залишаються близькими до показників попередньої моделі.

Значніші зміни отримав плагін-гібридний NX 450h+. Потужність його переднього електродвигуна збільшилася до 203 к.с., а загальна віддача силової установки досягла 324 к.с. Для порівняння, попередня версія розвивала 304 к.с.

Багажник Lexus NX

Для поліпшення керованості інженери також посилили підлогу кузова та опори підвіски. Виробник розраховує, що ці зміни допоможуть підвищити жорсткість конструкції та точність реакцій автомобіля на дії водія.

Усі версії NX 2027 модельного року стандартно отримали мультимедійну систему Lexus Interface із 14-дюймовим екраном і цифрову панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма. Програмне забезпечення підтримує налаштовуваний головний екран і одночасне підключення двох телефонів через Bluetooth.

До стандартного оснащення також увійшли вбудований відеореєстратор і можливість оновлення програмного забезпечення через бездротове з’єднання.