Subaru більше не продаватиме бензинові моделі у Європі

З 2028 року в європейській модельній лінійці Subaru залишаться тільки електромобілі, тому що продажі у Європі моделей з бензиновими опозитними двигунами став для японської компанії невигідним.

Про це повідомляє німецький журнал Auto Motor und Sport з посиланням на представництво Subaru в Німеччині.

Які моделі зникнуть з європейського ринку

До 2028 року компанія прибере з європейського ринку паливні моделі Outback, Impreza, Crosstrek і Forester, тому що з ними Subaru не вписується в визначений Євросоюзом корпоративний ліміт за викидами CO2.

До того ж чотири зазначені моделі не відповідають новим правилам безпеки GSR2 Євросоюзу, через які з європейського ринку вже пішло чимало чудових автомобілів — наприклад, Honda Civic Type R.

При малих обсягах продажу витрати на адаптацію моделей до GSR2 просто не мають економічного сенсу.

Таким чином, з 2028 року Subaru пропонуватиме в Європі тільки електричні кросовери Solterra, E-Outback і Uncharted. Outback зникне з продажу вже найближчими місяцями.