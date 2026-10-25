Subaru більше не продаватиме бензинові моделі у Європі

З 2028 року в європейській модельній лінійці Subaru залишаться тільки електромобілі, тому що продажі у Європі моделей з бензиновими опозитними двигунами став для японської компанії невигідним.
Про це повідомляє німецький журнал Auto Motor und Sport з посиланням на представництво Subaru в Німеччині.
Які моделі зникнуть з європейського ринку
До 2028 року компанія прибере з європейського ринку паливні моделі Outback, Impreza, Crosstrek і Forester, тому що з ними Subaru не вписується в визначений Євросоюзом корпоративний ліміт за викидами CO2.
До того ж чотири зазначені моделі не відповідають новим правилам безпеки GSR2 Євросоюзу, через які з європейського ринку вже пішло чимало чудових автомобілів — наприклад, Honda Civic Type R.
При малих обсягах продажу витрати на адаптацію моделей до GSR2 просто не мають економічного сенсу.
Таким чином, з 2028 року Subaru пропонуватиме в Європі тільки електричні кросовери Solterra, E-Outback і Uncharted. Outback зникне з продажу вже найближчими місяцями.
Крос-універсал Outback пропонується в Європі з 2,5-літровим чотирициліндровим оппозитником потужністю 169 к.с., а Impreza, Crosstrek і Forester — з 2,0-літровим чотирициліндровим оппозитником потужністю 136 к.с. у складі м’якогібридної силової установки.