Chrome попереджатиме про підозрілі сайти ще до їх відкриття

Google впроваджує в Chrome новий тип попереджень щодо потенційно небезпечних сайтів, які активуватимуться до їх фактичного відкриття. Функція працює за умови ввімкненого режиму посиленого захисту браузера (Enhanced Protection).

Із оновленням Chrome розрізнятиме два рівні загроз:

Якщо сайт виглядає підозріло, але система не впевнена у його небезпеці, браузер відобразить спливаюче вікно зі значком щита та запропонує повернутись у безпечне місце або позначити сторінку як безпечну у випадку помилкового розпізнавання.

Якщо сайт із високою ймовірністю є шкідливим, то браузер видасть звичне повноекранне червоне попередження.

Із оновленням Chrome розрізнятиме два рівні загроз

Серед інших оновлень згадується функція безпеки, спрямована проти атак ClickFix: у таких схемах шахраї переконують користувачів, що на ПК виникла проблема і пропонують виправити її, скопіювавши код та виконавши певну команду, після чого завантажується шкідливе ПЗ.

Надалі Chrome виявлятиме потенційно небезпечні команди у режимі Enhanced Protection, очищатиме дані буфера обміну та аналізуватиме їх із подальшим попередженням користувача про небезпеку.

Крім того, в цьому ж режимі Google активізує використання Gemini для безпекових інцидентів: якщо раніше ШІ працював безпосередньо на пристрої, то надалі аналіз здійснюватиме потужніша хмарна модель, яка допомагатиме виявляти підроблені антивіруси та фальшиві оновлення браузера.

Google активізує використання Gemini для безпекових інцидентів

За словами Google, оновлений Enhanced Protection робить користувачів удесятеро захищенішими від фішингу та інших шахрайств, порівняно зі стандартним захистом.