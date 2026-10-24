0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Chrome попереджатиме про підозрілі сайти ще до їх відкриття

Технології&Авто
28
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Google впроваджує в Chrome нову функцію безпеки
Google впроваджує в Chrome нову функцію безпеки
Google впроваджує в Chrome новий тип попереджень щодо потенційно небезпечних сайтів, які активуватимуться до їх фактичного відкриття. Функція працює за умови ввімкненого режиму посиленого захисту браузера (Enhanced Protection).
Із оновленням Chrome розрізнятиме два рівні загроз:
  • Якщо сайт виглядає підозріло, але система не впевнена у його небезпеці, браузер відобразить спливаюче вікно зі значком щита та запропонує повернутись у безпечне місце або позначити сторінку як безпечну у випадку помилкового розпізнавання.
  • Якщо сайт із високою ймовірністю є шкідливим, то браузер видасть звичне повноекранне червоне попередження.
Із оновленням Chrome розрізнятиме два рівні загроз
Із оновленням Chrome розрізнятиме два рівні загроз
Серед інших оновлень згадується функція безпеки, спрямована проти атак ClickFix: у таких схемах шахраї переконують користувачів, що на ПК виникла проблема і пропонують виправити її, скопіювавши код та виконавши певну команду, після чого завантажується шкідливе ПЗ.
Надалі Chrome виявлятиме потенційно небезпечні команди у режимі Enhanced Protection, очищатиме дані буфера обміну та аналізуватиме їх із подальшим попередженням користувача про небезпеку.
Крім того, в цьому ж режимі Google активізує використання Gemini для безпекових інцидентів: якщо раніше ШІ працював безпосередньо на пристрої, то надалі аналіз здійснюватиме потужніша хмарна модель, яка допомагатиме виявляти підроблені антивіруси та фальшиві оновлення браузера.
Google активізує використання Gemini для безпекових інцидентів
Google активізує використання Gemini для безпекових інцидентів
За словами Google, оновлений Enhanced Protection робить користувачів удесятеро захищенішими від фішингу та інших шахрайств, порівняно зі стандартним захистом.
Активувати режим можна в налаштуваннях Chrome у розділі «Конфіденційність та безпека» — «Безпека» — «Розширений захист».
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems