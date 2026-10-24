Німецький автовиробник Mercedes-AMG представив повнорозмірний електричний GT SUV. Новинка розширить лінійку потужних електромобілів бренду на тлі конкуренції преміальних автовиробників за покупців таких моделей. Стартова ціна Mercedes-AMG GT SUV становитиме €113 050 ($127 060). Автомобіль буде доступний у трьох версіях: GT 53, GT 55 і флагманській GT 63. Потужність топової версії сягатиме 1153 к. с. Версія GT 55 розвиватиме до 805 к. с., тоді як GT 53 — до 536 к. с. Автомобіль буде доступний у трьох версіях За наявними даними, модель побудована на спеціальній електричній платформі AMG. EA, яку також використовують у новому чотиридверному купе GT. Салон Mercedes-AMG GT SUV Новий позашляховик розширює електричну лінійку Mercedes-AMG. Підрозділ орієнтується на покупців, які шукають високу потужність і спортивні характеристики у більшому кузові. Очікується, що новинка конкуруватиме з високопродуктивними електричними позашляховиками інших виробників, зокрема Porsche. Позашляховик Mercedes-AMG GT 2028 року Вихід моделі відбувається на тлі розширення лінійки електромобілів Mercedes у відповідь на зростання попиту на преміальні електрокари. У третьому кварталі компанія повідомила про рекордні продажі 68 400 повністю електричних автомобілів — на 61% більше, ніж за аналогічний період торік. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Технології&Авто / Mercedes представив електричний позашляховик GT (фото)