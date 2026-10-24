Mercedes представив електричний позашляховик GT (фото)

Німецький автовиробник Mercedes-AMG представив повнорозмірний електричний GT SUV. Новинка розширить лінійку потужних електромобілів бренду на тлі конкуренції преміальних автовиробників за покупців таких моделей.

Про це пише motor1.

Стартова ціна Mercedes-AMG GT SUV становитиме €113 050 ($127 060). Автомобіль буде доступний у трьох версіях: GT 53, GT 55 і флагманській GT 63.

Потужність топової версії сягатиме 1153 к. с. Версія GT 55 розвиватиме до 805 к. с., тоді як GT 53 — до 536 к. с.

Автомобіль буде доступний у трьох версіях

За наявними даними, модель побудована на спеціальній електричній платформі AMG. EA, яку також використовують у новому чотиридверному купе GT.

Салон Mercedes-AMG GT SUV

Новий позашляховик розширює електричну лінійку Mercedes-AMG. Підрозділ орієнтується на покупців, які шукають високу потужність і спортивні характеристики у більшому кузові.

Очікується, що новинка конкуруватиме з високопродуктивними електричними позашляховиками інших виробників, зокрема Porsche.

Позашляховик Mercedes-AMG GT 2028 року

Вихід моделі відбувається на тлі розширення лінійки електромобілів Mercedes у відповідь на зростання попиту на преміальні електрокари.