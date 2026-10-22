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Який компактний смартфон купити у 2026 році — 5 моделей на різний бюджет

Технології&Авто
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Компактний смартфон
Компактний смартфон
Більшість сучасних смартфонів мають великі екрани, через що ними незручно користуватися однією рукою. Водночас компактні моделі знову привертають увагу тих, хто шукає легкий телефон, який зручно носити навіть у невеликій кишені.
Редакція видання BGR склала рейтинг із п’яти компактних Android-смартфонів у різних цінових категоріях — від бюджетних пристроїв приблизно за $136 до моделей вартістю близько $600. Під час відбору враховували розмір екрана, якість камер, автономність, продуктивність, швидкість заряджання та тривалість програмної підтримки.

Google Pixel 10a

Який компактний смартфон купити у 2026 році — 5 моделей на різний бюджет
www.bgr.com
Google Pixel 10a автори рейтингу рекомендують як один із найкращих варіантів компактного Android-смартфона за помірною ціною. Він має 6,3-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, процесор Google Tensor G4 та акумулятор на 5100 мА·год із підтримкою бездротового заряджання.
Основна камера на 48 Мп і надширококутна на 13 Мп призначені для повсякденної зйомки, а програмні функції на базі Gemini допомагають редагувати фото й відео. Окрема перевага — сім років оновлень операційної системи та безпеки. Вартість версії на 128 ГБ у матеріалі становить $599, а на 256 ГБ — $699.
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Bluefox NX1

Який компактний смартфон купити у 2026 році — 5 моделей на різний бюджет
www.bgr.com
Bluefox NX1 — найкомпактніша модель у добірці, оснащена 4-дюймовим екраном. Автори виділяють її насамперед через невеликі розміри, низьку ціну та можливість зручно користуватися телефоном однією рукою. Базова версія з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує близько $136, а варіант із 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті — приблизно $176.
Смартфон працює на Android 15 і має процесор MediaTek Helio G81. Його можна розглядати для дзвінків, листування та інших базових завдань, а також як запасний телефон. Водночас модель поступається дорожчим конкурентам за якістю камер, не має сканера відбитків пальців і підтримує заряджання потужністю лише 10 Вт.
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Moto Razr+ 2024

Який компактний смартфон купити у 2026 році — 5 моделей на різний бюджет
www.bgr.com
Moto Razr+ 2024 — складаний смартфон, який у складеному вигляді займає мало місця. Його особливість — зовнішній 4-дюймовий екран, на якому можна відповідати на повідомлення, запускати Gemini, фотографувати й користуватися іншими функціями без розкладання пристрою.
Модель оснащена процесором Snapdragon 8s Gen 3, акумулятором на 4000 мА·год і двома основними камерами по 50 Мп. Також передбачені дротове заряджання потужністю 45 Вт і бездротове на 15 Вт. Автори добірки відзначають зручність конструкції та продуктивність, але звертають увагу на старішу версію Android 14, з якою смартфон вийшов на ринок, і обмежений термін програмної підтримки. У матеріалі ціна версії з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті становить близько $550.

OnePlus 13s

Який компактний смартфон купити у 2026 році — 5 моделей на різний бюджет
www.bgr.com
OnePlus 13s орієнтований на тих, кому потрібен компактний смартфон із продуктивністю флагманського рівня. Він має 6,32-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц, а також потужний процесор Snapdragon 8 Elite. Представники видання Beebom Gadgets називають його одним із найкращих компактних смартфонів для ігор.
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Ще одна сильна сторона моделі — автономність: попри невеликі розміри, вона отримала акумулятор на 5850 мА·год і підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт. Основна та телефотокамера мають роздільну здатність 50 Мп, а фронтальна — 32 Мп. Смартфон працює на OxygenOS 15 на базі Android 15, а виробник обіцяє три великі оновлення Android і шість років оновлень безпеки. Ціна конфігурації з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті в матеріалі становить близько $556.

Motorola Edge 60 Neo

Який компактний смартфон купити у 2026 році — 5 моделей на різний бюджет
www.bgr.com
Motorola Edge 60 Neo — компактна модель із 6,36-дюймовим P-OLED-екраном, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. Експерти TrustedReviews відзначають співвідношення характеристик і ціни, а також систему камер: основну на 50 Мп, надширококутну на 13 Мп і телефотокамеру на 10 Мп з оптичним трикратним збільшенням.
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Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 7400, підтримує функції штучного інтелекту та має захист за стандартом IP69. Акумулятор на 5000 мА·год підтримує дротове заряджання потужністю 68 Вт і бездротове на 15 Вт. Серед переваг також п’ять великих оновлень операційної системи та оновлення безпеки до 2031 року. У матеріалі ціна версії з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті становить близько $305.

Як обирали смартфони

Під час складання рейтингу редакція BGR розглядала моделі з діагоналлю екрана менш як 6,4 дюйма. До списку потрапили пристрої з різних цінових категорій, щоб охопити як доступні смартфони для базових завдань, так і потужніші моделі.
Крім габаритів, автори оцінювали якість дисплея, частоту його оновлення, час автономної роботи, швидкість заряджання, результати тестів продуктивності та можливості камер. Також враховували відгуки власників і оцінки профільних видань, зокрема TechRadar, PhoneArena, PCMag і Tom’s Guide.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
prostomob
Смартфони
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