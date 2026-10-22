Більшість сучасних смартфонів мають великі екрани, через що ними незручно користуватися однією рукою. Водночас компактні моделі знову привертають увагу тих, хто шукає легкий телефон, який зручно носити навіть у невеликій кишені.

Редакція видання BGR склала рейтинг із п’яти компактних Android-смартфонів у різних цінових категоріях — від бюджетних пристроїв приблизно за $136 до моделей вартістю близько $600. Під час відбору враховували розмір екрана, якість камер, автономність, продуктивність, швидкість заряджання та тривалість програмної підтримки.

Google Pixel 10a

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Google Pixel 10a автори рейтингу рекомендують як один із найкращих варіантів компактного Android-смартфона за помірною ціною. Він має 6,3-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, процесор Google Tensor G4 та акумулятор на 5100 мА·год із підтримкою бездротового заряджання.

Основна камера на 48 Мп і надширококутна на 13 Мп призначені для повсякденної зйомки, а програмні функції на базі Gemini допомагають редагувати фото й відео. Окрема перевага — сім років оновлень операційної системи та безпеки. Вартість версії на 128 ГБ у матеріалі становить $599, а на 256 ГБ — $699.

Bluefox NX1

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Bluefox NX1 — найкомпактніша модель у добірці, оснащена 4-дюймовим екраном. Автори виділяють її насамперед через невеликі розміри, низьку ціну та можливість зручно користуватися телефоном однією рукою. Базова версія з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує близько $136, а варіант із 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті — приблизно $176.

Смартфон працює на Android 15 і має процесор MediaTek Helio G81. Його можна розглядати для дзвінків, листування та інших базових завдань, а також як запасний телефон. Водночас модель поступається дорожчим конкурентам за якістю камер, не має сканера відбитків пальців і підтримує заряджання потужністю лише 10 Вт.

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Moto Razr+ 2024

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Moto Razr+ 2024 — складаний смартфон, який у складеному вигляді займає мало місця. Його особливість — зовнішній 4-дюймовий екран, на якому можна відповідати на повідомлення, запускати Gemini, фотографувати й користуватися іншими функціями без розкладання пристрою.

Модель оснащена процесором Snapdragon 8s Gen 3, акумулятором на 4000 мА·год і двома основними камерами по 50 Мп. Також передбачені дротове заряджання потужністю 45 Вт і бездротове на 15 Вт. Автори добірки відзначають зручність конструкції та продуктивність, але звертають увагу на старішу версію Android 14, з якою смартфон вийшов на ринок, і обмежений термін програмної підтримки. У матеріалі ціна версії з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті становить близько $550.

OnePlus 13s

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OnePlus 13s орієнтований на тих, кому потрібен компактний смартфон із продуктивністю флагманського рівня. Він має 6,32-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц, а також потужний процесор Snapdragon 8 Elite. Представники видання Beebom Gadgets називають його одним із найкращих компактних смартфонів для ігор.

Ще одна сильна сторона моделі — автономність: попри невеликі розміри, вона отримала акумулятор на 5850 мА·год і підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт. Основна та телефотокамера мають роздільну здатність 50 Мп, а фронтальна — 32 Мп. Смартфон працює на OxygenOS 15 на базі Android 15, а виробник обіцяє три великі оновлення Android і шість років оновлень безпеки. Ціна конфігурації з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті в матеріалі становить близько $556.

Motorola Edge 60 Neo

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Motorola Edge 60 Neo — компактна модель із 6,36-дюймовим P-OLED-екраном, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. Експерти TrustedReviews відзначають співвідношення характеристик і ціни, а також систему камер: основну на 50 Мп, надширококутну на 13 Мп і телефотокамеру на 10 Мп з оптичним трикратним збільшенням.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 7400, підтримує функції штучного інтелекту та має захист за стандартом IP69. Акумулятор на 5000 мА·год підтримує дротове заряджання потужністю 68 Вт і бездротове на 15 Вт. Серед переваг також п’ять великих оновлень операційної системи та оновлення безпеки до 2031 року. У матеріалі ціна версії з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті становить близько $305.

Як обирали смартфони

Під час складання рейтингу редакція BGR розглядала моделі з діагоналлю екрана менш як 6,4 дюйма. До списку потрапили пристрої з різних цінових категорій, щоб охопити як доступні смартфони для базових завдань, так і потужніші моделі.