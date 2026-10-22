Чому не варто постійно вмикати «енергозберігаючий» режим на смартфоні

Режим енергоощадження допомагає продовжити роботу смартфона без підзарядки, але за це доводиться платити певними незручностями. Телефон може затримувати повідомлення, обмежувати роботу мобільного інтернету та знижувати плавність зображення на екрані. При цьому виграш в автономності не завжди буде суттєвим.

Про недоліки постійного використання режиму енергоощадження розповіли експерти порталу SlashGear

Повідомлення можуть надходити із затримкою

Щоб зменшити споживання енергії, смартфон обмежує роботу застосунків у фоновому режимі. Через це деякі процеси сповільнюються або призупиняються до моменту, коли користувач відкриє відповідну програму.

Наприклад, електронна пошта може рідше перевіряти нові листи, фотографії — повільніше завантажуватися в хмарне сховище, а соціальні мережі — оновлювати стрічку лише після запуску застосунку.

На деяких Android-смартфонах обмеження можуть впливати навіть на надходження повідомлень у WhatsApp. Тому постійно ввімкнений режим енергоощадження здатен завадити вчасно побачити важливе повідомлення.

Економія заряду не завжди виправдовує обмеження

Режим енергоощадження не гарантує, що смартфон працюватиме на кілька годин довше. Результат залежить від сценарію використання пристрою.

Найпомітнішою економія може бути тоді, коли телефон переважно перебуває в режимі очікування. Якщо ж користувач продовжує дивитися відео, запускати застосунки та активно користуватися екраном, різниця в часі автономної роботи може бути незначною.

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Це показав експеримент YouTube-каналу PhoneBuff, автори якого порівняли автономність двох iPhone з увімкненим і вимкненим режимом енергоощадження. Різниця в результатах виявилася невеликою.

Екран може працювати менш плавно

На смартфонах із дисплеями з частотою оновлення 90 або 120 Гц енергоощадження може знижувати цей показник до 60 Гц або нижче.

У результаті прокручування сторінок, системні анімації та перемикання між застосунками можуть виглядати менш плавними. Найбільше це помітять користувачі, які звикли до високої частоти оновлення екрана.

Крім того, деякі моделі смартфонів у режимі енергоощадження вимикають тактильний відгук та окремі візуальні ефекти інтерфейсу.

Яскравість, 5G та геолокація можуть бути обмежені

Зменшуючи енергоспоживання, смартфон може обмежувати максимальну яскравість дисплея, вимикати функцію Always-on display та скорочувати час до автоматичного блокування екрана.

Це може створювати незручності під час читання або користування телефоном надворі за яскравого сонячного світла.

На iPhone режим енергоощадження також обмежує використання мереж 5G. А зменшення фонової активності може впливати на роботу застосунків, які використовують геолокацію. Зокрема, передавання місцеперебування в реальному часі може працювати з перебоями.