0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla та SpaceX розглядають злиття

Технології&Авто
20
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Компанії вже мають фінансові та технологічні зв'язки
Компанії вже мають фінансові та технологічні зв'язки
Ради директорів Tesla та SpaceX створили спеціальні комітети з незалежних директорів для оцінки можливого об’єднання компаній. Ілон Маск підтримав цю ідею, однак наголосив, що рішення про злиття ще не ухвалено.
Про це розповідає The Verge.

Хто оцінюватиме можливе злиття Tesla та SpaceX

Комітети сформували на прохання акціонерів. Сам Маск не братиме участі в їхній роботі через конфлікт інтересів, адже він керує обома компаніями та володіє значними пакетами їхніх акцій.
Сторони поки не погодили умови потенційної угоди, а її проведення не гарантоване.
За словами Маска, об’єднання може спростити співпрацю Tesla та SpaceX у сфері штучного інтелекту, напівпровідників, робототехніки, енергетики та супутникового зв’язку.

Як Tesla та SpaceX співпрацюють уже зараз

Компанії вже мають фінансові та технологічні зв’язки: у березні Tesla інвестувала близько $2 млрд у SpaceX, а за перше півріччя 2026 року продала їй акумуляторні системи Megapack на $405 млн.
Крім того, у лютому SpaceX придбала материнську компанію xAI. Це перетворило її на об’єднання космічного, телекомунікаційного та ШІ-бізнесів.
Нещодавно SpaceX також подала заявку на запуск до мільйона супутників для створення орбітальних датацентрів.
Tesla і SpaceX співпрацюють не лише у фінансовій площині. Tesla вже показала Roadster із ракетними прискорювачами SpaceX, а накопичувачі Megapack використовують в інфраструктурних проєктах космічної компанії.

Якою може бути вартість об’єднаної компанії

Масштаб можливого злиття був би безпрецедентним. Ринкова капіталізація Tesla становить майже $1,5 трлн, а SpaceX після останньої оцінки коштує понад $2 трлн. Водночас ці показники не визначають автоматично вартість майбутньої угоди.
SpaceX у третьому кварталі отримала $14,6 млрд виторгу та $4,4 млрд прибутку. Напрям штучного інтелекту став найбільшим джерелом виторгу компанії, тоді як Starlink залишається її найприбутковішим бізнесом.
За матеріалами:
mezha.media
TeslaSpaceXМаск
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems