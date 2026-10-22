Tesla та SpaceX розглядають злиття

Компанії вже мають фінансові та технологічні зв'язки

Ради директорів Tesla та SpaceX створили спеціальні комітети з незалежних директорів для оцінки можливого об’єднання компаній. Ілон Маск підтримав цю ідею, однак наголосив, що рішення про злиття ще не ухвалено.

Про це розповідає The Verge.

Хто оцінюватиме можливе злиття Tesla та SpaceX

Комітети сформували на прохання акціонерів. Сам Маск не братиме участі в їхній роботі через конфлікт інтересів, адже він керує обома компаніями та володіє значними пакетами їхніх акцій.

Сторони поки не погодили умови потенційної угоди, а її проведення не гарантоване.

За словами Маска, об’єднання може спростити співпрацю Tesla та SpaceX у сфері штучного інтелекту, напівпровідників, робототехніки, енергетики та супутникового зв’язку.

Як Tesla та SpaceX співпрацюють уже зараз

Компанії вже мають фінансові та технологічні зв’язки: у березні Tesla інвестувала близько $2 млрд у SpaceX, а за перше півріччя 2026 року продала їй акумуляторні системи Megapack на $405 млн.

Крім того, у лютому SpaceX придбала материнську компанію xAI. Це перетворило її на об’єднання космічного, телекомунікаційного та ШІ-бізнесів.

Нещодавно SpaceX також подала заявку на запуск до мільйона супутників для створення орбітальних датацентрів.

Tesla і SpaceX співпрацюють не лише у фінансовій площині. Tesla вже показала Roadster із ракетними прискорювачами SpaceX, а накопичувачі Megapack використовують в інфраструктурних проєктах космічної компанії.

Якою може бути вартість об’єднаної компанії

Масштаб можливого злиття був би безпрецедентним. Ринкова капіталізація Tesla становить майже $1,5 трлн, а SpaceX після останньої оцінки коштує понад $2 трлн. Водночас ці показники не визначають автоматично вартість майбутньої угоди.