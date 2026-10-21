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Європейські оператори готують альтернативу Starlink

Технології&Авто
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Чотири телекомунікаційні компанії планують розбудувати наземну мережеву інфраструктуру в Європі
Чотири телекомунікаційні компанії планують розбудувати наземну мережеву інфраструктуру в Європі
Чотири найбільші європейські телекомунікаційні оператори вирішили об’єднати зусилля для створення альтернативи супутниковому зв’язку від Starlink. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica та Vodafone підписали лист про наміри щодо спільної подачі заявки на отримання частотного спектру. Вони прагнуть запустити європейську супутникову мережу з технологією прямого підключення до звичайних смартфонів (direct-to-device).
Про це повідомляє The Verge.

Як працюватиме партнерство

Чотири телекомунікаційні компанії планують розбудувати наземну мережеву інфраструктуру в Європі, а також забезпечувати координацію та моніторинг системи. Водночас вони не інвестуватимуть безпосередньо в супутникове угруповання. Його має надати окремий партнер, якого поки що не оголосили.
Учасники ініціативи прагнуть задовольнити попит на зв’язок у районах із недостатнім покриттям, підвищити стійкість публічних мереж, захистити критично важливі комунікації та сприяти створенню європейського супутникового угруповання.
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Партнерство має поєднати європейське управління проєктом і доступ до місцевого телекомунікаційного ринку з перевіреними супутниковими технологіями та досвідом їх розгортання. За супутникову складову відповідатиме обраний оператор.
У травні Європейський Союз повідомив, що розглядає можливість зарезервувати частину діапазону 2 ГГц для місцевих компаній, які надаватимуть супутникові послуги. Такий підхід може сприяти розвитку європейських рішень у сфері супутникового зв’язку.
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Подібні ініціативи розвивають і в США

На початку року американські оператори AT&T, T-Mobile та Verizon оголосили про власну співпрацю. Вони планують об’єднати частотні ресурси для поліпшення зв’язку в сільській місцевості та зонах із відсутнім покриттям.
Це має збільшити пропускну здатність мереж, поліпшити якість обслуговування абонентів і допомогти супутниковим провайдерам охопити більше користувачів завдяки єдиній платформі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що ЄС розробляє власний аналог Starlink, який планують запустити з 2029 року. Європейський комісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС не розпорошувати ресурси на окремі національні космічні проєкти, поки Євросоюз створює спільний «Європейський космічний щит». Зокрема, ЄС будує систему супутникового звʼязку IRIS², яку називають європейським аналогом Starlink.
За матеріалами:
Finance.ua
StarlinkМобільний інтернет
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