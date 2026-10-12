Ціни на iPhone Duo у 23 країнах світу: де смартфон найдешевший

Ціна першого складаного iPhone залежить від країни покупки: у Туреччині він коштує $4 689, а у США — $1 999. Різниця між найдорожчим і найдешевшим ринками становить майже $2 700 за версію смартфона з пам’яттю 256 ГБ.

Про це пише Visual Capitalist

У яких країнах iPhone Duo найдорожчий

Рейтинг цін на iPhone Duo у 23 країнах підготували на основі даних OpenTheRank. Для порівняння вартість локальних версій смартфона з пам’яттю 256 ГБ перевели в долари США. Дані актуальні станом на 2 жовтня 2026 року.

Найдорожче смартфон коштує в Туреччині — $4 689. На другому місці Бразилія з ціною $4 230, а на третьому — Індія, де пристрій коштує $3 124.

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У Європі ціни переважно тримаються в діапазоні від $2 607 у Німеччині до $2 698 у Швеції. Канада посіла друге місце серед країн із найнижчою вартістю смартфона після США. До відносно дешевших ринків також належать Японія, Малайзія, Таїланд і Китай.

Загальний рейтинг цін на iPhone Duo у 23 країнах

Туреччина — $4689 Бразилія — $4230 Індія — $3124 Швеція — $2698 Італія — $2687 Мексика — $2655 Нідерланди — $2652 Іспанія — $2652 Франція — $2652 Велика Британія — $2652 Німеччина — $2607 Австралія — $2433 Південна Корея — $2427 Сінгапур — $2426 Швейцарія — $2394 Китай — $2382 Таїланд — $2379 Малайзія — $2329 Японія — $2319 ОАЕ — $2314 Гонконг — $2230 Канада — $2216 США — $1999

Чому в Туреччині смартфон коштує найдорожче

Як пояснюють експерти, однією з головних причин високої ціни в Туреччині є податки. На смартфони поширюються ПДВ у розмірі 20%, спеціальний податок на споживання та інші збори. Оскільки окремі податки нараховуються поверх попередніх платежів, їхній сукупний вплив може суттєво збільшувати кінцеву вартість пристрою.

На ціну також впливають валютні коливання. Ослаблення турецької ліри щодо долара збільшує вартість імпортної техніки в місцевій валюті.

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Водночас сам рейтинг не показує, наскільки доступний смартфон для жителів різних країн. Для цього потрібно враховувати не лише ціну в доларах, а й рівень доходів населення.

У Китаї ситуація інша: iPhone Duo коштує $2 382, що приблизно на 19% більше, ніж у США. При цьому китайська ціна вже включає ПДВ у розмірі 13%.

На місцевому ринку Apple також конкурує з виробниками складаних смартфонів, зокрема Huawei та Xiaomi. Тому на кінцеву вартість пристрою в різних країнах впливають не лише податки, а й валютні курси, конкуренція та цінова політика компанії.