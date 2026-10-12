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Ціни на iPhone Duo у 23 країнах світу: де смартфон найдешевший

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iPhone Duo
iPhone Duo
Ціна першого складаного iPhone залежить від країни покупки: у Туреччині він коштує $4 689, а у США — $1 999. Різниця між найдорожчим і найдешевшим ринками становить майже $2 700 за версію смартфона з пам’яттю 256 ГБ.
Про це пише Visual Capitalist.

У яких країнах iPhone Duo найдорожчий

Рейтинг цін на iPhone Duo у 23 країнах підготували на основі даних OpenTheRank. Для порівняння вартість локальних версій смартфона з пам’яттю 256 ГБ перевели в долари США. Дані актуальні станом на 2 жовтня 2026 року.
Найдорожче смартфон коштує в Туреччині — $4 689. На другому місці Бразилія з ціною $4 230, а на третьому — Індія, де пристрій коштує $3 124.
У Європі ціни переважно тримаються в діапазоні від $2 607 у Німеччині до $2 698 у Швеції. Канада посіла друге місце серед країн із найнижчою вартістю смартфона після США. До відносно дешевших ринків також належать Японія, Малайзія, Таїланд і Китай.

Загальний рейтинг цін на iPhone Duo у 23 країнах

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  1. Туреччина — $4689
  2. Бразилія — $4230
  3. Індія — $3124
  4. Швеція — $2698
  5. Італія — $2687
  6. Мексика — $2655
  7. Нідерланди — $2652
  8. Іспанія — $2652
  9. Франція — $2652
  10. Велика Британія — $2652
  11. Німеччина — $2607
  12. Австралія — $2433
  13. Південна Корея — $2427
  14. Сінгапур — $2426
  15. Швейцарія — $2394
  16. Китай — $2382
  17. Таїланд — $2379
  18. Малайзія — $2329
  19. Японія — $2319
  20. ОАЕ — $2314
  21. Гонконг — $2230
  22. Канада — $2216
  23. США — $1999
Ціни на iPhone Duo у 23 країнах світу: де смартфон найдешевший

Чому в Туреччині смартфон коштує найдорожче

Як пояснюють експерти, однією з головних причин високої ціни в Туреччині є податки. На смартфони поширюються ПДВ у розмірі 20%, спеціальний податок на споживання та інші збори. Оскільки окремі податки нараховуються поверх попередніх платежів, їхній сукупний вплив може суттєво збільшувати кінцеву вартість пристрою.
На ціну також впливають валютні коливання. Ослаблення турецької ліри щодо долара збільшує вартість імпортної техніки в місцевій валюті.
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Водночас сам рейтинг не показує, наскільки доступний смартфон для жителів різних країн. Для цього потрібно враховувати не лише ціну в доларах, а й рівень доходів населення.
У Китаї ситуація інша: iPhone Duo коштує $2 382, що приблизно на 19% більше, ніж у США. При цьому китайська ціна вже включає ПДВ у розмірі 13%.
На місцевому ринку Apple також конкурує з виробниками складаних смартфонів, зокрема Huawei та Xiaomi. Тому на кінцеву вартість пристрою в різних країнах впливають не лише податки, а й валютні курси, конкуренція та цінова політика компанії.
Раніше ми повідомляли, що на відміну від більшості «книгоподібних» моделей на ринку, iPhone Duo отримав значно ширші пропорції. В Apple дали пояснення, чому був вибраний такий формат.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
AppleiPhone
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