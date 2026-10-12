Ціни на iPhone Duo у 23 країнах світу: де смартфон найдешевший

Ціна першого складаного iPhone залежить від країни покупки: у Туреччині він коштує $4 689, а у США — $1 999. Різниця між найдорожчим і найдешевшим ринками становить майже $2 700 за версію смартфона з пам’яттю 256 ГБ.
Рейтинг цін на iPhone Duo у 23 країнах підготували на основі даних OpenTheRank. Для порівняння вартість локальних версій смартфона з пам’яттю 256 ГБ перевели в долари США. Дані актуальні станом на 2 жовтня 2026 року.
Найдорожче смартфон коштує в Туреччині — $4 689. На другому місці Бразилія з ціною $4 230, а на третьому — Індія, де пристрій коштує $3 124.
У Європі ціни переважно тримаються в діапазоні від $2 607 у Німеччині до $2 698 у Швеції. Канада посіла друге місце серед країн із найнижчою вартістю смартфона після США. До відносно дешевших ринків також належать Японія, Малайзія, Таїланд і Китай.
Як пояснюють експерти, однією з головних причин високої ціни в Туреччині є податки. На смартфони поширюються ПДВ у розмірі 20%, спеціальний податок на споживання та інші збори. Оскільки окремі податки нараховуються поверх попередніх платежів, їхній сукупний вплив може суттєво збільшувати кінцеву вартість пристрою.
На ціну також впливають валютні коливання. Ослаблення турецької ліри щодо долара збільшує вартість імпортної техніки в місцевій валюті.
Водночас сам рейтинг не показує, наскільки доступний смартфон для жителів різних країн. Для цього потрібно враховувати не лише ціну в доларах, а й рівень доходів населення.
У Китаї ситуація інша: iPhone Duo коштує $2 382, що приблизно на 19% більше, ніж у США. При цьому китайська ціна вже включає ПДВ у розмірі 13%.
На місцевому ринку Apple також конкурує з виробниками складаних смартфонів, зокрема Huawei та Xiaomi. Тому на кінцеву вартість пристрою в різних країнах впливають не лише податки, а й валютні курси, конкуренція та цінова політика компанії.
Раніше ми повідомляли, що на відміну від більшості «книгоподібних» моделей на ринку, iPhone Duo отримав значно ширші пропорції. В Apple дали пояснення, чому був вибраний такий формат.