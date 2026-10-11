У Конгресі США готують законопроєкт, який заборонить будь-яку купівлю російської нафти
У США готують законопроєкт, який має заборонити закупівлю російської нафти на тлі домовленості президента Дональда Трампа з володимиром путіним щодо постачання російського дизельного пального.
Ініціативу щодо законопроєкту, який заборонить купівлю нафти у росії, просуває республіканець Браян Фіцпатрік, який планує домогтися голосування в Палаті представників.
Фіцпатрік заявив, що представить двопартійний законопроєкт під назвою «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу».
Він також планує використати петицію про примусове винесення законопроєкту на голосування в Палаті представників без підтримки керівництва палати.
«Ми представимо двопартійний законопроєкт, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти», — написав конгресмен у соцмережах.
Республіканець Дон Бейкон уже заявив, що погодився стати одним із перших співавторів ініціативи.
За словами Фіцпатріка, він очікує, що законопроєкт отримає значну підтримку в Палаті представників. Водночас імена демократичних співавторів поки не оголошували.
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Щоб винести законопроєкт на голосування без схвалення керівництва Палати представників, Фіцпатріку потрібно зібрати 218 підписів під відповідною петицією.
За даними Axios, один із демократів уже заявив про готовність її підписати, припустивши, що його колеги також можуть підтримати ініціативу. Однак одностайної підтримки серед демократів поки немає.
Часу для ухвалення законопроєкту небагато: Палата представників не планує повертатися до голосувань до завершення проміжних виборів 3 листопада.
Навіть якщо документ схвалять у нижній палаті Конгресу, він потребуватиме підтримки Сенату, а президент Трамп зможе накласти на нього вето.
Білий дім поки не відповів на запит Axios щодо законодавчої ініціативи.
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