США призупинили видачу грін-карт працівникам великих IT-компаній

Адміністрація Дональда Трампа тимчасово заблокувала участь Microsoft, Adobe та низки великих ІТ-аутсорсингових компаній у програмі спонсорства іноземних працівників для отримання постійного місця проживання (грін-карти). Влада США звинувачує технологічні корпорації у зловживанні візовою системою та заміні американських фахівців іноземцями.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса та представників Міністерства праці США.

У США звинуватили Microsoft у зловживанні візовою системою

За словами Венса, Microsoft є одним із найбільших порушників правил серед американських корпорацій.

Віцепрезидент заявив, що минулого року компанія звільнила 6 000 американських працівників, але скористалася 6 300 візами H-1B та майже 3 000 грін-картами. Через це уряд вирішив призупинити доступ компанії до програми постійної трудової сертифікації (PERM), яка дозволяє роботодавцям виступати спонсорами іноземців для отримання постійного статусу в США.

«Ви не можете звільняти американських працівників, а потім замінювати їх іноземними найманими робітниками. Наше послання полягає не в тому, що ми хочемо нашкодити вашій компанії, а в тому, що ми хочемо, щоб вона процвітала, надаючи можливості співвітчизникам», — заявив Венс.

У Microsoft заперечили звинувачення

У Microsoft відреагували на рішення влади розгорнутою заявою, заперечивши звинувачення у заміщенні кадрів. У корпорації повідомили, що 80% із задекларованих 6 000 заявок на візи H-1B стосувалися продовження терміну або зміни статусу існуючих співробітників, а не нового найму.

Нові іноземні фахівці становили лише 1% від усього штату в США, і всі вони вже перебували в країні на легальних підставах. Також у Microsoft підкреслили, що виплачують співробітникам із візами H-1B такі ж високі зарплати, як і решті працівників на аналогічних посадах.

Обмеження торкнулися Adobe та великих ІТ-аутсорсерів

Окрім Microsoft та Adobe, під обмеження потрапили великі ІТ-аутсорсери, серед яких Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL та Capgemini.

Міністр праці Кіт Сондерлінг зазначив, що федеральні органи не прийматимуть нових заявок PERM від цих структур і заморозять ті, що вже перебувають на розгляді.