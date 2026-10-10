Трамп оголосив про нові виплати американцям у $90

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Президент Дональд Трамп оголосив про одноразову виплату у розмірі $90 для понад 20 мільйонів американців, які зареєстровані у програмі медичного страхування для людей похилого віку Medicare.
Про це повідомили на сайті Білого дому.
Коли надійдуть виплати
Таким чином Трамп хоче допомогти американцям похилого віку з оплатою щомісячних страхових внесків у цю програму.
На це Конгрес виділив $2 мільярди. Виплати почнуть надходити на початку жовтня.
Проте допомогу не отримають ті американці, за яких страхові внески вже сплачує Medicaid, а також люди з високим рівнем доходів.
У пресслужбі зазначають, що Трамп став першим президентом, який використав Фонд Medicare, щоб зменшити витрати пенсіонерів. Цей фонд заснували у 2008 році.
Раніше Трамп пообіцяв, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 000, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом після проміжних виборів