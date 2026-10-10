0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп оголосив про нові виплати американцям у $90

Світ
42
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Долари
Долари
Президент Дональд Трамп оголосив про одноразову виплату у розмірі $90 для понад 20 мільйонів американців, які зареєстровані у програмі медичного страхування для людей похилого віку Medicare.
Про це повідомили на сайті Білого дому.

Коли надійдуть виплати

Таким чином Трамп хоче допомогти американцям похилого віку з оплатою щомісячних страхових внесків у цю програму.
На це Конгрес виділив $2 мільярди. Виплати почнуть надходити на початку жовтня.
Проте допомогу не отримають ті американці, за яких страхові внески вже сплачує Medicaid, а також люди з високим рівнем доходів.
У пресслужбі зазначають, що Трамп став першим президентом, який використав Фонд Medicare, щоб зменшити витрати пенсіонерів. Цей фонд заснували у 2008 році.
Раніше Трамп пообіцяв, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 000, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом після проміжних виборів
За матеріалами:
theБабель
ТрампСША
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems