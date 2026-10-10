Аргентина запускає «золоті паспорти» для іноземців

Аргентина запускає програму громадянства за інвестиції, яка дозволить заможним іноземцям отримати паспорт країни в обмін на грошовий внесок або придбання державних облігацій. Приймати заявки планують уже в четвертому кварталі 2026 року.

Про це повідомив уряд Аргентини.

Скільки потрібно інвестувати для отримання громадянства

Програму представив міністр економіки Луїс Капуто під час інвестиційного заходу в Парижі.

Вона передбачає два варіанти отримання громадянства:

Перший — безповоротний внесок у розмірі 350 тисяч доларів до державної скарбниці.

Другий — придбання спеціально випущених державних облігацій на 800 тисяч доларів.

Для членів сім’ї передбачені додаткові внески. Подружжя та діти віком від 18 до 25 років зможуть податися за внесок у 100 тисяч доларів на особу, а для дітей до 18 років сума становитиме 25 тисяч доларів.

Таким чином, сім’я з чотирьох людей зможе претендувати на громадянство за загальний внесок у 500 тисяч доларів.

Уряд заявив, що всі кандидати проходитимуть посилену перевірку щодо походження коштів, можливого відмивання грошей, фінансування тероризму та інших ризиків.

За оцінками консультантів, якщо програма залучить очікувану кількість заявників, вона може принести Аргентині до 2,5 млрд доларів.

Аргентина стане першою країною Південної Америки з повноцінною програмою громадянства за інвестиції.

За словами Капуто, аргентинський паспорт дає можливість подорожувати без попереднього оформлення візи більш ніж до 140 країн.