Аргентина запускає «золоті паспорти» для іноземців

Аргентина запускає програму громадянства за інвестиції, яка дозволить заможним іноземцям отримати паспорт країни в обмін на грошовий внесок або придбання державних облігацій. Приймати заявки планують уже в четвертому кварталі 2026 року.
Скільки потрібно інвестувати для отримання громадянства
Програму представив міністр економіки Луїс Капуто під час інвестиційного заходу в Парижі.
Вона передбачає два варіанти отримання громадянства:
Перший — безповоротний внесок у розмірі 350 тисяч доларів до державної скарбниці.
Другий — придбання спеціально випущених державних облігацій на 800 тисяч доларів.
Для членів сім’ї передбачені додаткові внески. Подружжя та діти віком від 18 до 25 років зможуть податися за внесок у 100 тисяч доларів на особу, а для дітей до 18 років сума становитиме 25 тисяч доларів.
Таким чином, сім’я з чотирьох людей зможе претендувати на громадянство за загальний внесок у 500 тисяч доларів.
Уряд заявив, що всі кандидати проходитимуть посилену перевірку щодо походження коштів, можливого відмивання грошей, фінансування тероризму та інших ризиків.