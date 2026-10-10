6 найкращих сонячних напрямків Європи для відпустки у жовтні

«Оксамитовий сезон» у Європі вже минає, проте ще можна знайти місця для сонячного відпочинку без літньої спеки та великої кількості туристів. Експерти назвали шість напрямків, де у жовтні зберігається тепла погода.

Про це пише The Independent.

1. Севілья, Іспанія

Осінь — це чудовий час для знайомства зі столицею Андалусії, коли немає виснажливої літньої спеки.

У жовтні середня температура в Севільї становить близько +21°C, а вдень повітря може прогріватися до +27°C. На місто припадає близько семи сонячних годин щодня.

Серед популярних пам’яток — палац Каса-де-Пілатос, Торре-дель-Оро, Реал-Алькасар і міський кафедральний собор.

Парк Марії-Луїзи в Севільї

Для неспішних прогулянок можна обрати набережну Гвадалквівіру, парк Марії-Луїзи та площу Іспанії.

2. Валлетта, Мальта

У Валлетті в жовтні середня температура сягає +24°C, а сонце світить близько семи годин на день. Цей місяць є справжнім «оксамитовим сезоном» для відпочинку на Мальті.

Валлетта відома своїми величними фортифікаційними спорудами та внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Туристам радять відвідати собор Святого Іоанна, форт Сент-Ельмо та Палац Великого магістра.

Прекрасна гавань у Валлетті

Однак місто не обмежується лише історичними памʼятками. Серед інших місцевих локацій — Верхні та Нижні сади Барракка, а також набережна зі старовинними складськими будівлями XVIII століття, де нині працюють ресторани, кафе та магазини.

3. Сардинія, Італія

У жовтні середня температура на Сардинії становить +18°C, а тривалість сонячного дня — близько шести годин. Море в цей період залишається достатньо теплим для пляжного відпочинку.

На острові розташовані одні з наймальовничіших міст Італії, зокрема Альгеро, Боза, Сан-Теодоро, де збереглися середньовічні будівлі, замки та барвисті будинки біля води.

Вид на мальовниче село Боза на Сардинії

Для любителів природи на Сардинії є три національні та десять регіональних парків, зокрема Азінара та Дженнардженту.

4. Кіпр

Кіпр вважається одним із найтепліших європейських напрямків у жовтні. Середня температура тут становить +23°C, а сонце світить близько восьми годин на день.

Окрім пляжного відпочинку, острів вирізняється багатою історичною спадщиною, яка бере початок ще з часів Стародавньої Греції, Римської імперії та інших давніх цивілізацій.

Тим, хто цікавиться історією, радять відвідати такі знамениті пам’ятки, як «Гробниці царів», замок Колоссі та стародавнє місто Куріон.

Скельна арка поблизу мису Греко, Айя-Напа

Познайомитися з місцевою культурою можна також у традиційних селах, зокрема Омодосі та Лефкарі, де збереглися місцеві звичаї, кухня та ремесла.

5. Алгарве, Португалія

На півдні материкової Португалії в жовтні середня температура тримається на рівні +23°C, а сонячних годин близько семи на день.

Алгарве відомий протяжними піщаними пляжами, однак він також чудово підходить для піших прогулянок. Один із найвідоміших маршрутів — Віа-Алгавіана (Via Algarviana), давня паломницька дорога, яка пролягає від Алкутіма на сході регіону до мису Сан-Вісенте.

Пляж Карвоейро, Алгарве

Також туристам радять відвідати старе місто Фару та цікаві історичні памʼятки, зокрема знамениту Каплицю кісток.

6. Родос, Греція

На Родосі в жовтні середня температура становить +22°C, а сонячних годин — близько восьми на день.

Острів поєднує пляжний відпочинок із великою кількістю історичних пам’яток. Його Старе місто внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тут можна побачити добре збережені укріплення, прогулятися вузькими вуличками та відвідати археологічні пам’ятки.

Ліндос, село на острові Родос

Для відпочинку біля моря підійдуть Ліндос і Фаліракі. Там же туристи можуть скуштувати традиційні грецькі закуски в місцевих тавернах.