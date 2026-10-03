Найкращі напрямки для подорожей у 2027 році

Куди поїхати у 2027 році, Фото: magnific

Видавництво Lonely Planet оприлюднило рейтинг Best in Travel 2027 — добірку місць, які варто відвідати наступного року. До списку увійшли 50 напрямків у Європі, Америці, Азії, Африці, Австралії та Антарктиді.

Що таке Best in Travel 2027 від Lonely Planet

Best in Travel 2027 — щорічна добірка видавництва Lonely Planet, найбільшого у світі видавця про подорожі.

До рейтингу увійшли 50 напрямків на різних континентах: від гірських масивів регіону Венето в Італії та вулканічного узбережжя Монтсеррата до Червоного центру Австралії та солончаків Гуджарата.

Видавництво традиційно оприлюднює такий список восени й радить, куди вирушити наступного року.

У новій добірці представлені міста, історичні регіони, острови, національні парки та маршрути для подорожей. Це дає змогу обрати напрямок під різний формат відпочинку.

Рейтинг сформували автори видавництва на основі власного досвіду. Вони особисто побували в кожній локації, оцінили її на місці та включили до списку ті напрямки, які готові порадити іншим мандрівникам.

Куди поїхати в Європі у 2027 році: 10 напрямків

Європейська частина рейтингу налічує 10 локацій у дев’яти країнах. Італія отримала дві позиції, решта країн — по одній:

регіон Венето, Італія;

Ліпарські острови, Італія;

місто Сканер-мед-Фальстербу, Швеція;

фіорд Кілларі, Ірландія;

місто Леон, Іспанія;

місто Дессау, Німеччина;

маршрут Дорога Наполеона, Франція;

місто Шибеник, Хорватія;

Егейське море, Греція;

Шлях Святого Катберта, Велика Британія.

Окрім міст і морських напрямків, до європейського переліку увійшли два маршрути: Дорога Наполеона у Франції та Шлях Святого Катберта у Великій Британії.

Куди поїхати в Америці

У Північній Америці видавництво рекомендує острів Принца Едуарда в Канаді, штат Нью-Мексико в США та долину Гуадалупе в Мексиці.

З Центральної Америки до списку потрапило місто Гранада в Нікарагуа.

Південну Америку в рейтингу представляє Аргентина з містом Барілоче та Озерним краєм.

Також автори добірки відзначили узбережжя Монтсеррата з його вулканічними ландшафтами.

Найкращі напрямки Азії та Австралії

В Азії Lonely Planet радить відвідати місто Дарджилінг та солончаки Гуджарата в Індії, місто Дананг у В’єтнамі та регіон Тохоку в Японії.

Австралію в рейтингу представляє Червоний центр — один із напрямків, які автори виокремили серед 50 рекомендацій року.

Африка та Антарктида

З африканських напрямків до добірки увійшли національні парки Цаво-Іст і Цаво-Вест у Кенії, а також Національний парк Гомбе-Стрім у Танзанії. Окрему позицію в рейтингу отримав Антарктичний півострів.