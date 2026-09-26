У яких країнах найнижчі ціни на iPhone 18

Реальна вартість покупки iPhone для людей у світі залежить від кількох факторів водночас: безпосередньо вартості моделі у країні та середньої зарплати. Саме другий фактор визначає, скільки днів доведеться працювати на новенький телефон.

Про це пише Tenscope.

В яких країнах найнижчі ціни на iPhone 18

Запуск лінійки iPhone 18 вкотре підкреслив серйозні регіональні відмінності. Ціна на нові моделі буде зовсім неоднаковою для різних країн світу, і в деяких регіонах придбати смартфон можна значно дешевше, ніж в інших, пише Gulf Business.

Для нещодавно випущених пристроїв найдешевшим ринком став США, а за межами Північної Америки — ОАЕ.

Які країни потрапили до списку найдешевших для покупки iPhone 18:

США; Канада; Гонконг; ОАЕ; Тайвань; Японія; Сингапур.

А ось такі країни, як Індія, Велика Британія та кілька європейських держав, змушені будуть заплатити значно більше через вищі податки та імпортні мита.

Скільки днів у різних країнах потрібно буде працювати на iPhone

Щороку Tenscope випускає рейтинг країн за кількістю робочих днів, що потрібно відпрацювати, аби заробити на новий iPhone.

Останній рейтинг стосується моделі iPhone 17 Pro. І згідно з ним, в найбагатших економіках світу всього кілька днів роботи забезпечать недешеву модель.

Найменше працювати доведеться працівникам у Люксембурзі та Швейцарії — там накопичити на телефон можна всього за 3 дні. 4 дні доведеться працювати громадянам США, Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії.

За 5 днів на iPhone 17 Pro можна накопичити в Австралії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Німеччині та Канаді.