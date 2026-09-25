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Google хоче перенести ШІ-центри в космос

Технології&Авто
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Google
Google
Штучний інтелект потребує дедалі більше обчислювальних потужностей, а разом із ними — електроенергії та систем охолодження. Google шукає спосіб частково винести цю інфраструктуру за межі Землі: компанія готується випробувати супутник, який стане першим кроком у дослідженні космічних дата-центрів для ШІ.
24 вересня Google повідомила, що наступного тижня запустить прототип супутника в межах Project Suncatcher — дослідницького проєкту, покликаного перевірити, чи можна розміщувати великі обчислювальні потужності для штучного інтелекту в космосі, пише Reuters.

Google тестуватиме ШІ-обчислення на орбіті

Ідея полягає в тому, щоб у майбутньому розміщувати обчислювальні системи на низькій навколоземній орбіті. Там супутники можуть отримувати доступ до сонячного світла майже безперервно, що потенційно дозволить забезпечувати енергією ресурсоємні ШІ-обчислення.
Подібні плани розробляють й інші компанії. Зокрема, SpaceX та Starcloud також досліджують можливість розгортання дата-центрів на низькій навколоземній орбіті.
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Для Google одним із головних завдань стане перевірка системи охолодження потужних чипів. У космічному вакуумі неможливо використовувати звичайне охолодження за допомогою повітряного потоку, тому компанія планує поєднати теплові трубки з радіаторами.

Перший запуск не стане космічним дата-центром

Перший супутник Suncatcher не призначений для демонстрації повноцінного дата-центру. Google використовуватиме місію для збору даних безпосередньо на орбіті та пошуку можливих проблем у конструкції й роботі системи.
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Водночас до комерційного використання такої технології ще далеко. Експерти вважають, що концепція може залишатися нерентабельною ще кілька років через високу вартість запусків, інженерні складнощі та обмежені можливості виробництва супутників.
У 2027 році Google планує запустити ще два супутники. Їх використовуватимуть для тестування високошвидкісних лазерних каналів зв’язку, які в майбутньому мають з’єднувати окремі обчислювальні кластери на орбіті.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШІGoogle
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