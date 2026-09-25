Google хоче перенести ШІ-центри в космос

Штучний інтелект потребує дедалі більше обчислювальних потужностей, а разом із ними — електроенергії та систем охолодження. Google шукає спосіб частково винести цю інфраструктуру за межі Землі: компанія готується випробувати супутник, який стане першим кроком у дослідженні космічних дата-центрів для ШІ.

24 вересня Google повідомила, що наступного тижня запустить прототип супутника в межах Project Suncatcher — дослідницького проєкту, покликаного перевірити, чи можна розміщувати великі обчислювальні потужності для штучного інтелекту в космосі, пише Reuters

Google тестуватиме ШІ-обчислення на орбіті

Ідея полягає в тому, щоб у майбутньому розміщувати обчислювальні системи на низькій навколоземній орбіті. Там супутники можуть отримувати доступ до сонячного світла майже безперервно, що потенційно дозволить забезпечувати енергією ресурсоємні ШІ-обчислення.

Подібні плани розробляють й інші компанії. Зокрема, SpaceX та Starcloud також досліджують можливість розгортання дата-центрів на низькій навколоземній орбіті.

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Для Google одним із головних завдань стане перевірка системи охолодження потужних чипів. У космічному вакуумі неможливо використовувати звичайне охолодження за допомогою повітряного потоку, тому компанія планує поєднати теплові трубки з радіаторами.

Перший запуск не стане космічним дата-центром

Перший супутник Suncatcher не призначений для демонстрації повноцінного дата-центру. Google використовуватиме місію для збору даних безпосередньо на орбіті та пошуку можливих проблем у конструкції й роботі системи.

Водночас до комерційного використання такої технології ще далеко. Експерти вважають, що концепція може залишатися нерентабельною ще кілька років через високу вартість запусків, інженерні складнощі та обмежені можливості виробництва супутників.