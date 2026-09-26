Усі китайські ШІ-компанії разом заробляють у 10 разів менше за OpenAI та Anthropic

Китайські моделі штучного інтелекту швидко поширюються, проте це поки не конвертується у великі прибутки. Усі китайські розробники ШІ разом генерують лише близько 10% від доходів американських компаній OpenAI та Anthropic.

Про це повідомляє CNBC.

Доходи китайських ШІ-компаній

Американська дослідницька компанія Rhodium Group провела оцінку компаній, використовуючи показник ARR — прогнозований річний дохід, розрахований на основі останнього місячного показника.

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За їх даними, серед великих китайських ШІ-компаній DeepSeek має ARR близько $500 млн, MiniMax — $800 млн, Moonshot — $1 млрд. Z. ai повідомила інвесторам про ARR на рівні $1,8 млрд.

Для порівняння, прогнозований річний дохід OpenAI складає $40 млрд, а Anthropic — $65 млрд. Навіть із додаванням $4 млрд для ByteDance та $2,4 млрд для Alibaba доходи китайських компаній залишаються значно нижчими.

Rhodium також співставила доходи з оцінкою вартості компаній. Для Moonshot цей показник становить 50 річних доходів, а для DeepSeek — 163. Для OpenAI він становить 34, для Anthropic — 21.

«Оцінки Moonshot та DeepSeek відносно доходу наразі виглядають надмірними», — йдеться у звіті Rhodium.

Moonshot відмовилася коментувати оцінки, назвавши їх ринковими чутками та спекуляціями, а DeepSeek на запит надати коментар не відповіли.

Щодо Z. ai, то компанія очікує на збільшення доходу до кінця року до $3 млрд. хоча раніше її прогноз сладав $2,4 млрд.

Аналітики зазначають, що американські моделі здебільшого закриті та коштують дорожче для користувачів, тоді як китайські лабораторії спираються на відкритий код і частіше залучають державне фінансування, яке покриває понад 60% інвестицій у чипи та сервери.

Це створює додаткові ризики для розвитку китайських розробників.