0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Усі китайські ШІ-компанії разом заробляють у 10 разів менше за OpenAI та Anthropic

30
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
OpenAI
OpenAI
Китайські моделі штучного інтелекту швидко поширюються, проте це поки не конвертується у великі прибутки. Усі китайські розробники ШІ разом генерують лише близько 10% від доходів американських компаній OpenAI та Anthropic.
Про це повідомляє CNBC.

Доходи китайських ШІ-компаній

Американська дослідницька компанія Rhodium Group провела оцінку компаній, використовуючи показник ARR — прогнозований річний дохід, розрахований на основі останнього місячного показника.
Читайте також
За їх даними, серед великих китайських ШІ-компаній DeepSeek має ARR близько $500 млн, MiniMax — $800 млн, Moonshot — $1 млрд. Z. ai повідомила інвесторам про ARR на рівні $1,8 млрд.
Для порівняння, прогнозований річний дохід OpenAI складає $40 млрд, а Anthropic — $65 млрд. Навіть із додаванням $4 млрд для ByteDance та $2,4 млрд для Alibaba доходи китайських компаній залишаються значно нижчими.
Rhodium також співставила доходи з оцінкою вартості компаній. Для Moonshot цей показник становить 50 річних доходів, а для DeepSeek — 163. Для OpenAI він становить 34, для Anthropic — 21.
«Оцінки Moonshot та DeepSeek відносно доходу наразі виглядають надмірними», — йдеться у звіті Rhodium.
Moonshot відмовилася коментувати оцінки, назвавши їх ринковими чутками та спекуляціями, а DeepSeek на запит надати коментар не відповіли.
Читайте також
Щодо Z. ai, то компанія очікує на збільшення доходу до кінця року до $3 млрд. хоча раніше її прогноз сладав $2,4 млрд.
Аналітики зазначають, що американські моделі здебільшого закриті та коштують дорожче для користувачів, тоді як китайські лабораторії спираються на відкритий код і частіше залучають державне фінансування, яке покриває понад 60% інвестицій у чипи та сервери.
Це створює додаткові ризики для розвитку китайських розробників.
«Дефіцит фінансування означає, що китайським передовим лабораторіям штучного інтелекту буде набагато складніше масштабуватися на стабільному рівні», — прокоментував ситуацію партнер Rhodium Group Логан Райт.
За матеріалами:
Діло
ШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems