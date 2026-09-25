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Європейці переходять на електромобілі: як змінився ринок авто у 2026 році

Технології&Авто
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Попит на автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами продовжує скорочуватися
Попит на автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами продовжує скорочуватися
Продажі нових автомобілів у Європейському Союзі за перші вісім місяців 2026 року зросли на 5,3%. Водночас європейці дедалі частіше обирають електрифіковані моделі: частка повністю електричних автомобілів за рік збільшилася з 15,8% до 21,7% ринку.
Про це свідчать дані асоціації ACEA.

Які автомобілі найчастіше купували в ЄС

Найпопулярнішими серед покупців залишаються гібридні автомобілі. У січні-серпні в ЄС зареєстрували 2,76 млн нових гібридів, що відповідає 36,6% ринку. Ще 758 тисяч припало на підзаряджувані гібриди (PHEV), частка яких зросла до 10% проти 8,8% роком раніше.
Найпопулярнішими серед покупців залишаються гібридні автомобілі
Найпопулярнішими серед покупців залишаються гібридні автомобілі
Продажі електромобілів за цей період становили 1,64 млн автомобілів. Їхня частка ринку збільшилася з 15,8% до 21,7% за рік.

У яких країнах найбільше зросли продажі електромобілів

Найпомітніше зростання серед найбільших ринків ЄС зафіксували у Франції — на 74,2%. У Німеччині реєстрації електромобілів збільшилися на 53,1%, а в Данії — на 40,9%.
На ці три країни разом припало значну частину всіх нових електромобілів у ЄС.
Найпомітніше зростання серед найбільших ринків ЄС зафіксували у Франції
Найпомітніше зростання серед найбільших ринків ЄС зафіксували у Франції

Продажі бензинових і дизельних авто скорочуються

Водночас попит на автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами продовжує скорочуватися. Реєстрації бензинових авто впала на 18,6%, а їхня частка ринку зменшилася до 21,7% проти 28% роком раніше. Найбільше падіння серед ключових ринків зафіксували у Франції — 35,8%.
Дизельні автомобілі також втратили 18,6% реєстрацій. Їхня частка ринку скоротилася до 7,3% проти 9,4% роком раніше.
Таким чином, сукупна частка бензинових і дизельних автомобілів у нових реєстраціях ЄС знизилася до 29% проти 37,5% за аналогічний період 2025 року.
За матеріалами:
mezha.media
АвтоЕлектромобілі
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