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Renault представив свій найдорожчий кросовер-купе (фото, відео)

Технології&Авто
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Rafale Hypnotic
Rafale Hypnotic
Французький автоконцерн Renault представив Rafale Hypnotic — нову лімітовану спеціальну версію, яка очолила лінійку флагманського кросовера-купе.
Для європейського ринку випустять лише 1500 екземплярів, а ціна становить 63 550 євро ($72 600). Це означає, що авто стане найдорожчим кросовером цього бренду. Ба більше, воно перевершує за ціною конкурентів від Audi, BMW та Mercedes, пише Carscoops.

Що відомо про новинку

Rafale Hypnotic вирізняється матовим кольором кузова, багатим оснащенням, шасі з налаштуваннями від Alpine та найпотужнішою гібридною силовою установкою з можливістю підзарядки.
В основі Rafale Hypnotic лежить комплектація Atelier Alpine, проте ця новинка вирізняється ексклюзивним кольором кузова Forest Black із сатиновим (напівматовим) ефектом, чорною решіткою радіатора та затемненими емблемами. Також збережено тоновані фари та 21-дюймові легкосплавні диски, але тепер вони мають сатинове покриття.
Renault представив свій найдорожчий кросовер-купе (фото, відео)
Салон автомобіля оздоблений алькантарою у поєднанні з фактурною тканиною з триколірною (синьо-біло-червоною) прострочкою. Передня панель також обшита алькантарою.
Renault представив свій найдорожчий кросовер-купе (фото, відео)
На спинках сидінь розміщено підсвічені емблеми Alpine, а в салоні переважає чорне оздоблення.
На центральній консолі встановлено табличку з індивідуальним номером, що підтверджує ексклюзивність серії, тираж якої обмежено 1500 екземплярами.
Rafale Hypnotic може похвалитися справді багатим «наповненням». Вона отримала матричні світлодіодні фари, панорамний дах Solarbay із регульованим ступенем затемнення, аудіосистему Harman Kardon із 9 динаміками, проекційний дисплей, систему автоматичного паркування, камеру кругового огляду, підсвічування зони посадки та передні сидіння з підігрівом (для водія також передбачена функція масажу).
Renault представив свій найдорожчий кросовер-купе (фото, відео)

Силова установка

Цей кросовер-купе оснащений потужною гібридною силовою установкою E-Tech 4×4. Підзаряджуваний гібрид (PHEV) включає в себе турбований 1,2-літровий трициліндровий двигун і три електродвигуни, які сукупно розвивають 300 к.с. (221 кВт). При цьому акумуляторна батарея ємністю 22 кВт·год забезпечує запас ходу на електротязі до 105 км (за циклом WLTP).
Шасі, налаштоване фахівцями Alpine, включає систему повністю керованого шасі 4Control Advanced та активну підвіску, яка використовує дані з камер для попередньої адаптації до дорожніх умов.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
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