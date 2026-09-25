Експерти назвали 5 автомобілів із високими витратами на ремонт

Автомобіль може здаватися вигідною покупкою, поки не настане час ремонту. Дорогі комплектуючі, складна електроніка та проблеми з підвіскою здатні суттєво збільшити витрати на утримання машини через кілька років експлуатації.

Про це пише GOBankingRates

До списку автомобілів, утримання яких із часом може обходитися особливо дорого, потрапили Porsche Cayenne, Range Rover, Audi Q7, Mercedes-Benz S-Class та Ram 2500.

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne має дорогі комплектуючі та високі витрати на роботу. За словами автомеханіка Алана Гелфанда, серед проблем, з якими можуть зіткнутися власники, — трубки охолодження двигуна, карданний вал і гальма.

Consumer Reports назвав Porsche другим за дорожнечею обслуговування автомобільним брендом після Land Rover.

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Range Rover

Range Rover також може вимагати значних витрат через високу вартість і рідкісність окремих запчастин.

Механік Марк Скірвін зазначив, що ремонт пневматичної підвіски може коштувати близько $4000.

За оцінкою CarEdge, середні витрати на ремонт Range Rover протягом перших 10 років експлуатації становлять $20 136.

Audi Q7

Audi Q7 потрапив до списку через складну електроніку та високу вартість оригінальних деталей. За словами Скірвіна, після виходу з ладу деяких компонентів можуть знадобитися саме запчастини Audi, а дилерському сервісу — спеціальне обладнання для їх перекодування.

За даними CarEdge, за 10 років обслуговування Audi Q7 у середньому обходиться у $13 157.

Mercedes-Benz S-Class

Після пробігу близько 161 тисячі кілометрів Mercedes-Benz S-Class може потребувати ремонту пневмопідвіски Airmatic, усунення витоків оливи та несправностей електронних систем.

Гелфанд оцінює витрати на обслуговування автомобіля протягом 10 років майже у $13 тисяч. При цьому в цю суму не входить можливий ремонт двигуна або трансмісії.

Ram 2500

Ram 2500 виявився найдорожчим автомобілем у цьому списку за оцінкою CarEdge. Витрати на його обслуговування протягом 10 років оцінюють у $27 423.

Експертка автомобільної галузі Мелані Муссон також звернула увагу на можливі проблеми з паливними форсунками, трансмісією, підсилювачем керма та електрикою.

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