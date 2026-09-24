Масовані атаки пошкодили вузли інтернет-провайдерів та дата-центри в Києві

російські удари по Києву 23−24 вересня пошкодили об’єкти телекомунікаційної інфраструктури та дата-центри. Через це перебої з інтернетом виникли у клієнтів щонайменше шести провайдерів і хостинг-компаній.

Про це повідомляє «Слово і діло».

Після чергової масованої атаки рф у Києві було пошкоджено основний мережевий вузол провайдера Etherlink. Компанія обслуговує абонентів, зокрема в центральних районах столиці та Вишгороді, надаючи послуги інтернету, IPTV та інші цифрові сервіси.

Через пошкодження обладнання частина клієнтів залишилася без доступу до інтернету. У службі підтримки Etherlink заявили , що оперативно відновити обладнання на попередньому майданчику неможливо, тому компанія переносить ядро мережі на іншу локацію.

«Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено на інше місце, наразі шукаємо відповідну локацію», — повідомили в компанії.

Фахівці вже займаються пошуком нового майданчика та розгортанням мережевого обладнання. Точних строків відновлення послуг провайдер наразі не називає.

Які провайдери повідомили про пошкодження

Також про проблеми після ударів повідомляли інші провайдери. Зокрема, UTELS заявив про пошкодження київського дата-центру, де було розміщене основне обладнання компанії. Фахівці працюють над відновленням обладнання та мережі. У компанії не назвали точних термінів повного відновлення послуг.

У «Павутині» повідомили про пошкодження одного зі своїх дата-центрів та аварійні роботи в мережі. Аварійні бригади працюють над відновленням мережі.

Crazy Network заявив про влучання у центральний київський вузол обміну трафіком. Через це проблеми з інтернетом і телефонією виникли у частини абонентів у Києві, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Пошкоджено дата-центри та обладнання хостинг-провайдерів

Унаслідок російських атак також постраждали київські дата-центри. Зокрема, було пошкоджено обладнання хостинг-провайдера Cityhost. Окремий дата-центр, де були розміщені потужності MiroHost, зазнав значних руйнувань.

За даними Міністерства цифрової трансформації, через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури після російських атак проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств у Києві та Київській області.

Також як відомо, пошкодження мережевої інфраструктури можуть позначитися не лише на стабільності зв’язку, а й на його вартості для споживачів.

Власник київського провайдера UTELS Олександр Полюдов заявив , що після масштабних атак компаніям буде складно й надалі утримувати щомісячні тарифи на рівні 300−350 гривень.