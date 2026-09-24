SpaceXAI випустила Grok 4.7 для програмування та складних робочих завдань

SpaceXAI представила Grok 4.7 — нову модель штучного інтелекту, яку компанія позиціонує як найсильнішу версію для програмування та складних робочих завдань. Модель розрахована, зокрема, на тривалі процеси, під час яких потрібно самостійно аналізувати інформацію, працювати з файлами, виконувати команди та перевіряти результати.

Про запуск повідомляє SpaceXAI.

Grok 4.7 краще справляється з довгими завданнями

Компанія називає Grok 4.7 своєю найсильнішою моделлю для програмування та інтелектуальної роботи — наприклад, аналізу інформації, роботи з документами та досліджень.

Щоб «прокачати» нову версію, SpaceXAI взяла більшу базову модель і довше донавчала її на складних завданнях, де недостатньо просто видати одну відповідь. Моделі потрібно було самій пройти кілька кроків: розібратися в задачі, вибрати потрібні дії, виконати їх і перевірити результат. Тож розробники стверджують, що Grok 4.7 тепер краще справляється саме з такими довгими ланцюжками роботи та частіше помічає власні помилки.

Це помітно й у тестах, де ШІ має робити схожі дії: самостійно розбиратися із завданням, працювати з файлами та запускати потрібні команди. Наприклад, у Terminal-Bench результат Grok майже подвоївся — з 20,3% до 38%. А в CursorBench 4.0, де моделі виконують тривалі завдання з програмування, — з 40,4% до 46,3%.

Утім, Claude Fable 5.1 у таких завданнях поки що сильніший. У тому ж Terminal-Bench він набрав 57,9%. Але в окремих тестах з програмування, електротехніки та юридичних завдань Grok показує результати на рівні або вище за Claude. Також варто зауважити, що поки що це бенчмарки, які опублікувала компанія SpaceXAI.

Скільки коштує Grok 4.7

Базова ціна Grok 4.7 через API залишилася такою самою, як у Grok 4.6: $2 за мільйон вхідних і $6 за мільйон вихідних токенів. А Claude Fable 5.1 коштує $10 і $50 відповідно. Утім, Grok 4.7 має контекстне вікно на 500 000 токенів, і якщо запит перевищує 200 000 токенів, SpaceXAI подвоює тариф до $4 за мільйон вхідних і $12 за мільйон вихідних токенів.