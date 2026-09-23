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iPhone 18 Pro посів друге місце в рейтингу камер

Технології&Авто
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iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro показав один із найкращих результатів у тестах камер DxOMark, набравши 172 бали та посівши друге місце у світовому рейтингу. Перше місце смартфону не дісталося — його випередив Huawei Pura 80 Ultra із результатом 175 балів.
Про це повідомляє Notebookcheck.

Які результати показав iPhone 18 Pro

Найкращий результат у рейтингу iPhone 18 Pro показав під час зйомки за слабкого освітлення — DxOMark оцінив цей показник у 150 балів. Експерти відзначили високу деталізацію фотографій, точну експозицію та широкий динамічний діапазон.
Однією з нових особливостей камери стала змінна діафрагма основного модуля. Apple використала механізм із шести лазерно-вирізаних пелюсток, який може змінювати значення від f/1,48 до f/4,0. Це дозволяє збільшувати глибину різкості, що може бути особливо корисним під час зйомки групових портретів.
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iPhone 18 Pro також зберіг сильні позиції у мобільній відеозйомці. За оцінкою DxOMark, стабілізація працює плавно та природно навіть під час руху, а запис із частотою 60 кадрів на секунду забезпечує більш плавну передачу руху.
Водночас телеоб’єктив назвали одним із головних недоліків камери. Під час зйомки на великих відстанях він поступається деяким конкуруючим флагманам.
Експерти також зафіксували окремі проблеми з передачею кольорів і балансом білого, а також відмінності в яскравості між попереднім переглядом фото та відео.
За матеріалами:
УНІАН
iPhoneApple
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