0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

iPhone 18 Pro Max встановив рекорд швидкості заряджання серед смартфонів Apple

Технології&Авто
381
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max став найшвидшим за заряджанням смартфоном Apple. Незалежний тест показав, що новий флагман здатний повністю зарядитися менш ніж за годину.
Під час випробування, проведеного китайським каналом Xiaobai’s Tech Reviews, iPhone 18 Pro Max зарядився від 0 до 100% приблизно за 55 хвилин. Для порівняння, торішньому iPhone 17 Pro Max для цього було потрібно близько 81 хвилини. Таким чином Apple скоротила повний цикл заряджання приблизно на 26 хвилин.

iPhone 18 Pro Max заряджається на потужності до 52 Вт

Найбільше енергії смартфон приймає на початку процесу. У перші 12 хвилин тесту пікова потужність досягала приблизно 52 Вт. Для iPhone 17 Pro Max у попередніх вимірюваннях фіксували максимум близько 36 Вт. Надалі система поступово знижує потужність, щоб обмежити нагрівання акумулятора.
Результат узгоджується з офіційними характеристиками Apple. Компанія заявляє, що iPhone 18 Pro та 18 Pro Max можуть набрати до 50% заряду приблизно за 15 хвилин. Для максимальної швидкості потрібен адаптер потужністю щонайменше 60 Вт із підтримкою USB Power Delivery та AVS.
Для порівняння, iPhone 17 Pro потрібно було близько 20 хвилин, щоб досягти половини заряду.

Apple також збільшила автономність

При цьому Apple одночасно збільшила автономність нового покоління. Для iPhone 18 Pro Max заявлено до 45 годин відтворення відео, а п’яти хвилин заряджання має вистачати приблизно на сім годин перегляду відео.
У результаті iPhone 18 Pro Max став помітним кроком уперед у сфері, де смартфони Apple традиційно поступалися багатьом Android-флагманам.
За матеріалами:
gsminfo
iPhoneAppleСмартфони
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems