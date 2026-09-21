Apple може знову підняти ціни на iPhone 21.09.2026, 00:40 — Технології&Авто iPhone 17

Apple може вдруге за останні два роки підвищити ціни на iPhone. Однією з причин можуть стати нові ціни на пам’ять, яку компанія закуповує у Samsung.

За даними GSMArena з посиланням на корейські ЗМІ, Apple та Samsung домовилися про перегляд вартості DRAM і NAND для смартфонів. Нові ціни, як очікується, почнуть діяти з першого кварталу 2027 року.

Подорожчання пам’яті збільшить собівартість виробництва смартфонів, хоча сама по собі зміна ціни комплектуючих не означає автоматичного подорожчання iPhone на таку саму суму.

Наскільки може подорожчати пам’ять для Apple

За повідомленнями, з початку 2027 року Apple платитиме Samsung близько $2 за 1 Гбіт LPDDR5X RAM та $0,33 за 1 Гбіт NAND-пам'яті. Для порівняння, у третьому кварталі 2026 року ціни становили приблизно $1,50 та $0,26 за Гбіт відповідно.

Таким чином, вартість оперативної пам’яті може зрости приблизно на третину, а NAND — приблизно на 27%.

Водночас ці цифри стосуються саме вартості комплектуючих для Apple. Це не означає, що ціна готового iPhone зросте на 30% або на відповідну суму.

iPhone вже почали дорожчати

Можливе нове підвищення цін привертає увагу на тлі вже зафіксованого подорожчання окремих моделей. За даними GSMArena, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max стартують приблизно на $100 дорожче за своїх попередників 2025 року. Підвищення цін торкнулося також деяких старіших моделей лінійок iPhone 17 та iPhone 16.

Якщо пам’ять справді подорожчає у 2027 році, Apple матиме кілька варіантів компенсувати додаткові витрати: підняти роздрібні ціни, зменшити власну маржу або змінити конфігурації пам’яті. Який із цих підходів компанія може обрати, наразі невідомо.

Samsung переглядає ціни і для інших виробників

Apple — не єдина компанія, з якою Samsung обговорювала нову вартість пам’яті. За даними GSMArena, виробник також намагався переглянути умови постачання для Oppo та vivo.

Однак ці компанії, як повідомляється, не погодилися на запропоноване підвищення. У такому разі виробники можуть шукати альтернативних постачальників пам’яті.

Поки що говорити про гарантоване подорожчання iPhone у 2027 році зарано. Інформація про нові ціни на пам’ять походить із повідомлень корейських ЗМІ, а Apple офіційно не оголошувала про майбутню зміну цін на свої смартфони.