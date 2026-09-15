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Apple випустила iOS 27: нова Siri, ШІ-функції та Liquid Glass

Технології&Авто
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Apple випустила iOS 27
Apple випустила iOS 27
Apple офіційно випустила iOS 27. Оновлення доступне для iPhone 11 та новіших моделей і містить нову версію Siri зі штучним інтелектом, додаткові можливості Apple Intelligence, зміни Liquid Glass та низку покращень продуктивності.
Про це пише mezha.ua.

Siri отримала нові можливості

Однією з головних новинок стала Siri AI. Асистент тепер підтримує повноцінний діалог із користувачем і може працювати з особистими даними на iPhone — повідомленнями, електронною поштою, фотографіями, файлами та інформацією із застосунків. Siri також може шукати інформацію в інтернеті та виконувати складніші команди.
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Наприклад, користувач може попросити Siri знайти конкретні повідомлення або фотографії, видалити файли чи листи, додати інгредієнти з рецепта до списку покупок, знайти збережений пароль або створити автоматизацію для розумного будинку.
Однією з головних новинок стала Siri AI
Однією з головних новинок стала Siri AI

Visual Intelligence

Ще однією новою можливістю стала Visual Intelligence. Вона інтегрована безпосередньо в застосунок «Камера» та дає змогу аналізувати об’єкти й інформацію навколо користувача. Зокрема, система може визначити харчову цінність продукту або підрахувати, скільки кожна людина має заплатити за спільним чеком.
В iOS 27 також з’явилася системна функція Write with Siri. Вона дозволяє генерувати текст за допомогою ШІ, змінювати його тон і формулювання та отримувати пропозиції щодо редагування. Siri також може аналізувати стиль повідомлень та електронних листів користувача.

Нові ШІ-інструменти для фотографій

Щодо інших нововведень, то Apple значно покращили й інструмент Clean Up у застосунку «Фото». Він краще видаляє небажані об’єкти із зображень і відновлює фон. Крім цього, з’явилися інструменти Extend і Reframe, які використовують ШІ для розширення меж фотографії та зміни її композиції.
Apple значно покращили й інструмент Clean Up у застосунку «Фото»
Apple значно покращили й інструмент Clean Up у застосунку «Фото»

Liquid Glass

Apple також додала можливість краще налаштовувати прозорість Liquid Glass. У налаштуваннях з’явився повзунок, який дозволяє зробити кнопки, меню та панелі більш прозорими або непрозорими.

Інші зміни в iOS 27

Оновлений застосунок «Дім» отримав підтримку запису з камер HomeKit Secure Video у 2K та 4K.
Для AirPods з’явилися нові можливості налаштування звуку. Користувачі сумісних моделей можуть окремо регулювати низькі, середні та високі частоти.
Окремо Apple покращила продуктивність iOS 27. Компанія прискорила анімації, запуск застосунків, AirDrop, відкриття клавіатури, роботу бібліотеки застосунків та перемикання між сторінками головного екрана. Також покращилася синхронізація iMessage та перемикання між Wi-Fi і мобільною мережею.
Apple покращила продуктивність iOS 27
Apple покращила продуктивність iOS 27
До речі, більшість нових ШІ-функцій потребує Apple Intelligence, тому вони доступні лише на сумісних моделях iPhone. При цьому їхня доступність також залежить від мови та регіону. На жаль, українська наразі не підтримується. Покращення продуктивності стосуються всіх підтримуваних iPhone, зокрема старіших.

Як встановити iOS 27

Встановити iOS 27 можна через «Налаштування» → «Загальні» → «Оновлення ПЗ». Розмір оновлення становить близько 8−10 ГБ.
За матеріалами:
mezha.media
AppleiPhoneШІ
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