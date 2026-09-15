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Найвитриваліші автомобільні бренди — рейтинг

Технології&Авто
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Позашляховик Toyota в пустелі
Позашляховик Toyota в пустелі
Пробіг понад 400 тисяч км — надзвичайно висока планка навіть для надійного автомобіля. Однак деякі бренди мають значно більше шансів її подолати: дослідження показало, що Toyota випередила найближчих конкурентів у кілька разів.
Компанія iSeeCars проаналізувала дані понад 395 млн автомобілів, щоб визначити, які марки найчастіше можуть досягти позначки у 250 тисяч миль, або приблизно 402 тисячі км. Середній показник для 33 брендів становить лише 5,4%.

Toyota значно випередила конкурентів

Лідером рейтингу стала Toyota — 19,7% автомобілів цієї марки мають шанси подолати 250 тисяч миль. Це у 3,7 раза більше за середній показник серед усіх брендів.
Перші чотири позиції посіли японські виробники:
  • Toyota — 19,7%;
  • Lexus — 14,4%;
  • Honda — 13,3%;
  • Acura — 9,5%.
П’яте місце зайняла американська GMC із результатом 5,8%, а шостою стала Mazda — 5,3%. Жодна з марок, що опинилися нижче в рейтингу, не перевищила позначку у 5%.
Серед звичайних, не преміальних брендів Toyota також стала лідером із показником 19,7%. Далі йдуть Honda — 13,3%, GMC — 5,8% та Mazda — 5,3%. У преміальному сегменті найкращі результати показали Lexus — 14,4% та Acura — 9,5%.
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На протилежному кінці рейтингу опинилися FIAT із показником 0,2%, а також Jaguar, MINI та Maserati — у них цей показник становить 0%.
Водночас автори дослідження наголошують, що такі результати не означають ненадійність кожного автомобіля цих марок. На ресурс машини впливають умови експлуатації, обслуговування та інтенсивність використання.
Дослідники також зазначають, що 250 тисяч миль є дуже високою планкою для будь-якого автомобіля. Тому наведені цифри варто сприймати саме як статистичну ймовірність, а не гарантію того, що конкретна машина проїде такий пробіг. Водночас рейтинг демонструє суттєву перевагу Toyota, Lexus, Honda та Acura за шансами досягти цієї позначки.
За матеріалами:
uamotors
Авто
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