Найвитриваліші автомобільні бренди — рейтинг Сьогодні 03:31 — Технології&Авто Позашляховик Toyota в пустелі

Пробіг понад 400 тисяч км — надзвичайно висока планка навіть для надійного автомобіля. Однак деякі бренди мають значно більше шансів її подолати: дослідження показало, що Toyota випередила найближчих конкурентів у кілька разів.

Компанія iSeeCars проаналізувала дані понад 395 млн автомобілів, щоб визначити, які марки найчастіше можуть досягти позначки у 250 тисяч миль, або приблизно 402 тисячі км. Середній показник для 33 брендів становить лише 5,4%.

Toyota значно випередила конкурентів

Лідером рейтингу стала Toyota — 19,7% автомобілів цієї марки мають шанси подолати 250 тисяч миль. Це у 3,7 раза більше за середній показник серед усіх брендів.

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Перші чотири позиції посіли японські виробники:

Toyota — 19,7%;

Lexus — 14,4%;

Honda — 13,3%;

Acura — 9,5%.

П’яте місце зайняла американська GMC із результатом 5,8%, а шостою стала Mazda — 5,3%. Жодна з марок, що опинилися нижче в рейтингу, не перевищила позначку у 5%.

Серед звичайних, не преміальних брендів Toyota також стала лідером із показником 19,7%. Далі йдуть Honda — 13,3%, GMC — 5,8% та Mazda — 5,3%. У преміальному сегменті найкращі результати показали Lexus — 14,4% та Acura — 9,5%.

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На протилежному кінці рейтингу опинилися FIAT із показником 0,2%, а також Jaguar, MINI та Maserati — у них цей показник становить 0%.

Водночас автори дослідження наголошують, що такі результати не означають ненадійність кожного автомобіля цих марок. На ресурс машини впливають умови експлуатації, обслуговування та інтенсивність використання.