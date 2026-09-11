Коли йдеться про купівлю нового автомобіля, надійність може бути важливішою за дизайн чи ціну. Саме цей критерій став основою рейтингу найкращих моделей 2026 року, складеного експертами Consumer Reports.
Якщо ви плануєте придбати нове авто у 2026 році, до уваги варто взяти моделі, які продемонстрували найвищі показники надійності. У рейтинг увійшли представники Toyota, Subaru, Lexus, Honda, Kia та Hyundai.
Toyota Camry
Середня ціна — $34 952
Toyota традиційно має сильні позиції у рейтингах надійності. Camry, своєю чергою, отримала найвищу оцінку серед седанів середнього класу в дослідженні JD Power 2025 року у США.
Toyota Prius називають одним із найнадійніших плагін-гібридів на ринку. Автомобіль здатний проїжджати до 57 миль на галоні пального. Модель 2026 року при цьому не зазнала суттєвих змін порівняно з попередньою версією.
Toyota Corolla
Середня ціна — $25 560
Ще одна Toyota у рейтингу — Corolla. Це доступна модель, яка давно зарекомендувала себе, а для нового модельного року отримала мінімальні зміни.
Subaru Forester
Середня ціна — $39 527
Subaru посідає друге місце серед брендів у рейтингу надійності. Forester оснащений системою допомоги водієві EyeSight та повним приводом. Для 2026 року модель також отримала нову позашляхову версію Wilderness.
Kia посіла десяте місце в загальному рейтингу брендів, однак Sorento Hybrid отримав окреме визнання як найнадійніший трирядний позашляховик у відповідному дослідженні.
Hyundai Elantra Hybrid
Середня ціна — $25 819
Замикає десятку Hyundai Elantra Hybrid. Модель має витрату пального до 54 миль на галон, а також гарантію на непередбачувані дефекти.
Як ми повідомляли раніше, купівля надійного авто в умовах обмеженого бюджету часто стає непростим квестом для багатьох водіїв. Відомий автомобільний оглядач Люк Чіллінгсворт поділився власним рейтингом чудових моделей від провідних світових брендів, які ідеально балансують між ціною та якістю. До цього списку увійшли як практичні сімейні хетчбеки та місткі кросовери, так і культові спорткари й навіть преміальні електромобілі.