10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг Сьогодні 05:20 — Технології&Авто Рейтинг найнадійніших авто 2026

Коли йдеться про купівлю нового автомобіля, надійність може бути важливішою за дизайн чи ціну. Саме цей критерій став основою рейтингу найкращих моделей 2026 року, складеного експертами Consumer Reports.

Якщо ви плануєте придбати нове авто у 2026 році, до уваги варто взяти моделі, які продемонстрували найвищі показники надійності. У рейтинг увійшли представники Toyota, Subaru, Lexus, Honda, Kia та Hyundai.

Toyota Camry

Середня ціна — $34 952

Toyota традиційно має сильні позиції у рейтингах надійності. Camry, своєю чергою, отримала найвищу оцінку серед седанів середнього класу в дослідженні JD Power 2025 року у США.

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Toyota Prius

Середня ціна — $35 718

Toyota Prius називають одним із найнадійніших плагін-гібридів на ринку. Автомобіль здатний проїжджати до 57 миль на галоні пального. Модель 2026 року при цьому не зазнала суттєвих змін порівняно з попередньою версією.

Toyota Corolla

Середня ціна — $25 560

Ще одна Toyota у рейтингу — Corolla. Це доступна модель, яка давно зарекомендувала себе, а для нового модельного року отримала мінімальні зміни.

Subaru Forester

Середня ціна — $39 527

Subaru посідає друге місце серед брендів у рейтингу надійності. Forester оснащений системою допомоги водієві EyeSight та повним приводом. Для 2026 року модель також отримала нову позашляхову версію Wilderness.

Subaru Impreza

Середня ціна — $27 003

Компактніший за Forester хетчбек Impreza також потрапив до десятки найнадійніших моделей. Автомобіль успадкував фірмову особливість Subaru — повний привід.

Lexus NX

Середня ціна — $50 896

Lexus, який є сестринським брендом Toyota, посів третє місце серед автовиробників у рейтингу. Модель NX поєднує розкішну їзду та високу якість.

Lexus RX

Середня ціна — $59 257

RX став першим кросовером Lexus і востаннє оновлювався у 2023 році. Водночас модель продовжує демонструвати високі показники надійності.

Honda HR-V

Середня ціна — $30 495

Honda посіла четверте місце серед брендів у рейтингу. HR-V є відносно молодою моделлю, проте відповідає високим стандартам якості компанії.

Kia Sorento Hybrid

Середня ціна — $40 183

Kia посіла десяте місце в загальному рейтингу брендів, однак Sorento Hybrid отримав окреме визнання як найнадійніший трирядний позашляховик у відповідному дослідженні.

Hyundai Elantra Hybrid

Середня ціна — $25 819

Замикає десятку Hyundai Elantra Hybrid. Модель має витрату пального до 54 миль на галон, а також гарантію на непередбачувані дефекти.