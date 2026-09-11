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10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг

Технології&Авто
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Рейтинг найнадійніших авто 2026
Рейтинг найнадійніших авто 2026
Коли йдеться про купівлю нового автомобіля, надійність може бути важливішою за дизайн чи ціну. Саме цей критерій став основою рейтингу найкращих моделей 2026 року, складеного експертами Consumer Reports.
Якщо ви плануєте придбати нове авто у 2026 році, до уваги варто взяти моделі, які продемонстрували найвищі показники надійності. У рейтинг увійшли представники Toyota, Subaru, Lexus, Honda, Kia та Hyundai.

Toyota Camry

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $34 952
Toyota традиційно має сильні позиції у рейтингах надійності. Camry, своєю чергою, отримала найвищу оцінку серед седанів середнього класу в дослідженні JD Power 2025 року у США.

Toyota Prius

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $35 718
Toyota Prius називають одним із найнадійніших плагін-гібридів на ринку. Автомобіль здатний проїжджати до 57 миль на галоні пального. Модель 2026 року при цьому не зазнала суттєвих змін порівняно з попередньою версією.

Toyota Corolla

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $25 560
Ще одна Toyota у рейтингу — Corolla. Це доступна модель, яка давно зарекомендувала себе, а для нового модельного року отримала мінімальні зміни.

Subaru Forester

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $39 527
Subaru посідає друге місце серед брендів у рейтингу надійності. Forester оснащений системою допомоги водієві EyeSight та повним приводом. Для 2026 року модель також отримала нову позашляхову версію Wilderness.
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Subaru Impreza

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $27 003
Компактніший за Forester хетчбек Impreza також потрапив до десятки найнадійніших моделей. Автомобіль успадкував фірмову особливість Subaru — повний привід.

Lexus NX

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $50 896
Lexus, який є сестринським брендом Toyota, посів третє місце серед автовиробників у рейтингу. Модель NX поєднує розкішну їзду та високу якість.

Lexus RX

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $59 257
RX став першим кросовером Lexus і востаннє оновлювався у 2023 році. Водночас модель продовжує демонструвати високі показники надійності.

Honda HR-V

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $30 495
Honda посіла четверте місце серед брендів у рейтингу. HR-V є відносно молодою моделлю, проте відповідає високим стандартам якості компанії.
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Kia Sorento Hybrid

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $40 183
Kia посіла десяте місце в загальному рейтингу брендів, однак Sorento Hybrid отримав окреме визнання як найнадійніший трирядний позашляховик у відповідному дослідженні.

Hyundai Elantra Hybrid

10 найнадійніших автомобілів 2026 року — рейтинг
  • Середня ціна — $25 819
Замикає десятку Hyundai Elantra Hybrid. Модель має витрату пального до 54 миль на галон, а також гарантію на непередбачувані дефекти.
Як ми повідомляли раніше, купівля надійного авто в умовах обмеженого бюджету часто стає непростим квестом для багатьох водіїв. Відомий автомобільний оглядач Люк Чіллінгсворт поділився власним рейтингом чудових моделей від провідних світових брендів, які ідеально балансують між ціною та якістю. До цього списку увійшли як практичні сімейні хетчбеки та місткі кросовери, так і культові спорткари й навіть преміальні електромобілі.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоHyundai
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