Скільки років може прослужити iPhone — терміни експлуатації Сьогодні 03:17 — Технології&Авто Apple iPhone 14 Pro Black

Вихід нового iPhone не означає, що настав час міняти попередній. Один власник оновлює смартфон щороку, а інший користується ним п’ять, сім років і довше. Обидва підходи цілком можливі — усе залежить від стану конкретного пристрою та потреб його власника.

На термін використання впливають насамперед акумулятор, швидкість роботи, підтримка нових версій iOS і загальний стан смартфона. Якщо iPhone нормально виконує необхідні завдання, купувати нову модель лише через її вихід немає потреби.

1 рік: максимум нових можливостей

Щорічна заміна підійде тим, хто хоче постійно користуватися найновішою моделлю. За один рік смартфон зазвичай не встигає суттєво зноситися, акумулятор залишається у хорошому стані, а ризик серйозних несправностей невеликий.

Серед переваг такого підходу:

доступ до найновіших функцій і технологій;

відсутність проблем зі зношеним акумулятором;

можливість продати смартфон, поки він ще відносно новий;

швидке отримання покращень камери, екрана чи продуктивності.

Головний недолік — витрати. Навіть після продажу попереднього iPhone щороку потрібно доплачувати за новий. При цьому різниця між двома сусідніми поколіннями може бути не надто помітною під час повсякденного використання.

3 роки: оптимальний момент для оновлення

Три роки можна вважати комфортним терміном використання iPhone. За цей час смартфон зазвичай зберігає хорошу продуктивність і підтримує актуальні версії iOS. Стан акумулятора залежить від кількості циклів заряджання, температури та навантаження, але його заміна потрібна не в кожному випадку.

Після трьох років різниця з новими поколіннями стає помітнішою. Оновлюються камери, процесори та дисплеї, а деякі нові функції можуть бути недоступними на старих моделях.

Водночас три роки — зовсім не обов’язкова межа для заміни. Якщо iPhone працює нормально та справляється з усіма потрібними завданнями, ним можна користуватися й далі.

5−6 років: смартфон ще може бути актуальним

П’ять-шість років для одного смартфона — вже значний термін. Однак навіть у такому віці iPhone може нормально працювати та виконувати повсякденні завдання. Тривала підтримка iOS дозволяє довше користуватися актуальними додатками та отримувати оновлення безпеки.

Водночас за цей час акумулятор зазвичай помітно зношується. Якщо автономності вже недостатньо, заміна батареї може продовжити комфортне використання смартфона ще на кілька років.

Основні обмеження стосуються нових функцій. Частина можливостей потребує сучаснішого процесора, камер або інших компонентів, тому на старих моделях вони можуть бути недоступними.

Мрієте про більші можливості? З кредитною карткою завжди можна дозволити собі більше. Безліч варіантів у нашому каталозі. 💳

Для дзвінків, спілкування, браузера, перегляду відео та більшості додатків продуктивності все ще може вистачати. Тому через п’ять-шість років причиною заміни часто стає не несправність смартфона, а бажання отримати нові можливості.

7−10 років: коли важливі лише основні функції

Сім-десять років — термін для тих, хто не хоче міняти справний смартфон лише заради нової моделі. У такому віці головним стає те, чи може пристрій нормально виконувати основні завдання.

Тривале використання має кілька переваг:

витрати на смартфон розподіляються на багато років; не потрібно часто витрачати гроші на нову техніку; не доводиться стежити за кожним оновленням модельного ряду; утворюється менше електронних відходів.

Водночас із віком обмежень стає більше. Старий iPhone може повільніше працювати із сучасними додатками, перестати підтримувати нові версії iOS, а акумулятор може потребувати чергової заміни. Деякі програми також можуть перестати працювати на застарілій системі.