OpenAI та Samsung спільно розроблятимуть нове покоління ШІ-чипів 11.09.2026, 01:11 — Технології&Авто OpenAI називає Samsung Electronics одним із найбільших корпоративних користувачів ChatGPT у світі.

OpenAI поглиблює співпрацю із Samsung Electronics у сфері напівпровідників. Компанії разом працюють над чипами нового покоління.

Про це повідомляє Reuters.

OpenAI паралельно розвиває власні ШІ-чипи та співпрацює з кількома великими виробниками напівпровідників.

За словами генерального менеджера OpenAI Korea Гаррісона Кіма, співпраця навколо чипів стала одним із напрямів, у якому компанії досягли найбільшого прогресу.

«Одним із напрямів, де ми досягли найбільшого прогресу та визнання разом із Samsung Electronics, є спільне виробництво та дослідження чипів наступного покоління, які ми розробляємо», — сказав Кім. Він очікує, що попит на памʼять продовжить зростати разом із потребою в потужніших чипах для складніших обчислень. Через це співпраця з південнокорейськими виробниками напівпровідників залишається одним із пріоритетів OpenAI Korea.

Додаткових деталей про характеристики чипів, розподіл обовʼязків між компаніями або терміни їхнього випуску він не розкрив.

Як Samsung розширює використання ChatGPT

OpenAI називає Samsung Electronics одним із найбільших корпоративних користувачів ChatGPT у світі.

За словами Кіма, працівники Samsung у Південній Кореї та інших країнах використовують ChatGPT у дослідженнях і розробці, маркетингу та продажах.

У червні Samsung також дозволила співробітникам підрозділу Device eXperience, який відповідає за смартфони, телевізори та побутову техніку, використовувати всередині компанії ChatGPT, Gemini від Google та Claude від Anthropic.

На кінець серпня 2026 року кількість користувачів ChatGPT Enterprise у південнокорейських компаніях та установах зросла приблизно у 28 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Абсолютну кількість корпоративних користувачів OpenAI не розкрила.

За даними Reuters, на кінець минулого року Південна Корея також була найбільшим ринком ChatGPT за кількістю платних підписників після США.

Робота OpenAI з чипами

Reuters пише, що у червні OpenAI представила свій перший кастомний ШІ-чип під назвою Jalapeno, який розробили спільно з Broadcom для виконання завдань ШІ-інференсу (обробки запитів у таких додатках, як ChatGPT). Тоді ж повідомлялося, що його виробництвом займатиметься тайванська TSMC.