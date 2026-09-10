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США звинуватили DeepSeek, Alibaba та ще чотири компанії в копіюванні американських ШІ-моделей

Технології&Авто
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Американські відомства заявили, що DeepSeek, розробник Kimi Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun та Z.AI використовували американські ШІ-моделі для вдосконалення власних систем
Американські відомства заявили, що DeepSeek, розробник Kimi Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun та Z.AI використовували американські ШІ-моделі для вдосконалення власних систем
Американські спецслужби звинуватили шість китайських ШІ-компаній, зокрема DeepSeek та Alibaba, у копіюванні даних з американських моделей для навчання власних систем. За твердженням NSA, FBI та CISA, компанії використовують для цього метод дистиляції щонайменше з 2024 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Розробник може використовувати потужнішу модель для навчання меншої та дешевшої. Претензії американських відомств стосуються використання чужих моделей без дозволу та в обхід встановлених власниками обмежень.
Американські відомства заявили, що DeepSeek, розробник Kimi Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun та Z. AI використовували американські ШІ-моделі для вдосконалення власних систем.
За версією спецслужб, китайські компанії проводили дистиляцію «у промислових масштабах», зокрема для покращення здатності своїх моделей розвʼязувати математичні задачі та аналізувати програмний код.
Bloomberg пише, що компанії використовували різні способи доступу до американських моделей, щоб обходити обмеження їхніх розробників. Американські відомства припускають, що така діяльність могла відбуватися з відома китайської влади.

Як на звинувачення реагує Китай

Посольство Китаю у США заперечило звинувачення. Його речник Лю Чан назвав їх «навмисною атакою на розвиток і прогрес Китаю в індустрії ШІ».
За його словами, Китай виступає проти політизації торговельних і технологічних питань та вважає, що такі дії можуть стримувати глобальний розвиток штучного інтелекту.
Самі компанії на запити не відповіли.

Що кажуть американці

NSA, FBI та CISA закликали американських розробників ШІ вжити заходів для протидії несанкціонованій дистиляції.
Зокрема, компаніям рекомендували змінювати відповіді моделей у разі виявлення підозрілих запитів та обмінюватися між собою інформацією про кампанії з масової дистиляції.
У червні Anthropic заявила, що Alibaba нібито використовувала тисячі фальшивих акаунтів для масштабного доступу до Claude.
Адміністрація Дональда Трампа раніше заявляла про намір посилити протидію такій практиці. У Конгресі США також розглядають санкції проти китайських компаній, яких визнають причетними до незаконного копіювання технологій американських розробників.
За матеріалами:
ain
СШАКитайШІ
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