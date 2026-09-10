ТОП найпопулярніших гібридів в Україні у серпні Сьогодні 20:01 — Технології&Авто Гібридне авто

Попит на гібридні автомобілі в Україні помітно зріс: у серпні автопарк країни поповнився майже 3,9 тис. легкових авто з гібридними силовими установками. Це на 38% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Які гібриди обирали українці

За даними Укравтопрому, нові автомобілі становили 42% від загальної кількості гібридів, зареєстрованих у серпні. Для порівняння, у серпні 2025 року їхня частка була 56%.

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Серед нових легкових гібридів найбільшим попитом користувалися:

Toyota RAV-4 — 430 авто;

Toyota Yaris Cross — 153;

Toyota Camry — 133.

Серед імпортованих гібридних авто з пробігом лідером став Ford Fusion US — 138 авто.

До трійки найпопулярніших також увійшли Ford Escape — 129 авто та Kia Niro — 121.