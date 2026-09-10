ТОП найпопулярніших гібридів в Україні у серпні

Попит на гібридні автомобілі в Україні помітно зріс: у серпні автопарк країни поповнився майже 3,9 тис. легкових авто з гібридними силовими установками. Це на 38% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Які гібриди обирали українці
За даними Укравтопрому, нові автомобілі становили 42% від загальної кількості гібридів, зареєстрованих у серпні. Для порівняння, у серпні 2025 року їхня частка була 56%.
Серед нових легкових гібридів найбільшим попитом користувалися:
Toyota RAV-4 — 430 авто;
Toyota Yaris Cross — 153;
Toyota Camry — 133.
Серед імпортованих гібридних авто з пробігом лідером став Ford Fusion US — 138 авто.
До трійки найпопулярніших також увійшли Ford Escape — 129 авто та Kia Niro — 121.
Раніше ми повідомляли, що електромобілі, які ще кілька років тому зазвичай коштували дорожче за машини з бензиновими двигунами, поступово стають доступнішими. Нові дані показують, що минулого року середня світова ціна електромобіля становила близько $37 000. Це вже приблизно на $2 000 менше, ніж середня ціна гібридного автомобіля — близько $39 000.