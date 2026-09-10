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ChatGPT навчився перетворювати ескізи на реалістичні зображення

Технології&Авто
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Оновлену систему генерації зображень ChatGPT Images 2.5
Оновлену систему генерації зображень ChatGPT Images 2.5
OpenAI представила оновлену систему генерації зображень ChatGPT Images 2.5, а разом із нею запустила нову функцію Sketch.

Можливості Sketch

Sketch дозволяє користувачам спочатку намалювати простий ескіз безпосередньо в ChatGPT, а потім описати, як має виглядати готове зображення. ШІ перетворює навіть дуже простий малюнок на деталізоване зображення відповідно до заданих інструкцій.
Функцію можна запустити командою «@Sketchу» у чаті. Крім того, користувачі можуть вказувати безпосередньо на окремі елементи готового зображення та описувати зміни, які потрібно внести.

Покращення в Images 2.5

За словами OpenAI, Images 2.5 покращили природність освітлення та деталізацію текстур, а також здатність моделі виконувати послідовні інструкції під час редагування зображень.
Компанія також заявляє, що генерація стала до 50% швидшою порівняно з Images 2.0.
ChatGPT Images 2.5 уже доступний у ChatGPT, ChatGPT Work і Codex на комп’ютерах, смартфонах і у вебверсії.
За матеріалами:
mezha.media
ChatGPTOpenAIЧат ботШІ
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