ChatGPT навчився перетворювати ескізи на реалістичні зображення

OpenAI представила оновлену систему генерації зображень ChatGPT Images 2.5, а разом із нею запустила нову функцію Sketch.
Можливості Sketch
Sketch дозволяє користувачам спочатку намалювати простий ескіз безпосередньо в ChatGPT, а потім описати, як має виглядати готове зображення. ШІ перетворює навіть дуже простий малюнок на деталізоване зображення відповідно до заданих інструкцій.
Функцію можна запустити командою «@Sketchу» у чаті. Крім того, користувачі можуть вказувати безпосередньо на окремі елементи готового зображення та описувати зміни, які потрібно внести.
Покращення в Images 2.5
За словами OpenAI, Images 2.5 покращили природність освітлення та деталізацію текстур, а також здатність моделі виконувати послідовні інструкції під час редагування зображень.
Компанія також заявляє, що генерація стала до 50% швидшою порівняно з Images 2.0.
ChatGPT Images 2.5 уже доступний у ChatGPT, ChatGPT Work і Codex на комп’ютерах, смартфонах і у вебверсії.