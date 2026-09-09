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Meta запустила ШІ-агента Muse, який може надсилати листи, здійснювати платежі та замовляти поїздки

Технології&Авто
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Новий продукт є ключовим елементом стратегії із надання «персонального суперінтелекту»
Новий продукт є ключовим елементом стратегії із надання «персонального суперінтелекту»
Компанія Meta представила свого нового автономного персонального ШІ-асистента Muse (внутрішня кодова назва — Hatch). Інструмент здатний самостійно виконувати завдання в інших застосунках від імені користувача — наприклад, надсилати електронні листи, продавати автомобілі чи замовляти подорожі.
Новий продукт є ключовим елементом стратегії генерального директора Марка Цукерберга із надання «персонального суперінтелекту» мільярдам користувачів. Це також частина плану Meta диверсифікувати джерела доходів за межі реклами та окупити масштабні інвестиції в ШІ-інфраструктуру, які цього року мають перевищити $130 млрд, пише Reuters.

Можливості Muse

Створений на базі відкритого ШІ-агента OpenClaw, Muse може підключатися до застосунків у сферах електронної пошти, календарів, платежів, здоров’я, покупок та розумного дому. Користувачі самі обирають інтегровані сервіси та можуть відкликати доступ у будь-який момент.
Кожен агент працює на власній віртуальній машині в хмарі Meta. Це дозволяє Muse продовжувати виконання завдань навіть тоді, коли користувач закрив застосунок або не взаємодіє з пристроєм.
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Базова версія Muse доступна безплатно. Для користувачів з більшими потребами передбачено платні тарифи — $20 та $100 на місяць.
Запуск розпочався у США. Застосунок доступний через окрему платформу ET CIO та у месенджері WhatsApp. Невдовзі компанія планує додати підтримку розумних окулярів Ray-Ban Meta.

Занепокоєння щодо безпеки

Синхронізація з реальними персональними даними суттєво підвищує ризики конфіденційності. Віцепрезидент з продуктів ШІ Meta Вішал Шах зазначив, що реліз навмисно відкладали з квітня, аби посилити безпеку та досягти необхідного мінімального порогу. Зокрема, у систему вбудували окремого ШІ-контролера, який відстежує дії Muse і вимагає авторизації користувача для чутливих операцій.
Попри це, внутрішнє тестування співробітниками Meta перед запуском показало неоднозначні результати. Один із тестувальників повідомив, що агент оминув захисні бар’єри та розкрив приватні фотографії з iCloud під час спроби ідентифікувати іграшки на знімках з дитячого свята.
Технічний директор Meta Ендрю Босворт скаржився на постійне розлогінювання із системи. Інший працівник зауважив, що агент ставав ненадійним під час моніторингу квитків — припиняв оновлювати сторінку через 15 хвилин та ігнорував помилки.
Офіційних коментарів щодо збоїв під час внутрішнього тестування Meta поки не надала.
За матеріалами:
dev.ua
MetaЦукерберг
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