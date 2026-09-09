За що водії можуть отримати штраф в 51 тис. грн Сьогодні 06:53 — Технології&Авто

За що водії можуть отримати штраф в 51 тис. грн

За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння в Україні загрожує лише адміністративна відповідальність — однак суттєва.

За законодавством штраф може становити від 17 000 до 51 000 грн — залежно від тяжкості порушення.

з кожним новим епізодом санкції стають суворішими. Річ у тім, що за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( КУпАП ), міра покарання залежить від того, яке за рахунком скоєно порушення. Адже

Найлегше покарання передбачено за перше порушення. Зокрема, водієві «світить»:

Штраф у 17 тис. грн.

Позбавлення права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

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При повторному порушенні протягом року штраф збільшиться до 34 000 грн.

Крім того:

Керувати транспортними засобами заборонять на 3 роки.

У водія можуть вилучити транспортний засіб.

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Альтернативне покарання — адміністративний арешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років. А також із вилученням транспортного засобу.

При третьому порушенні протягом року штраф становитиме вже 51 000 грн.

При цьому також передбачається:

Заборона на керування транспортними засобами на 10 років.

Конфіскація транспорту, наявного у приватній власності порушника.

Альтернативне покарання — адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років. А також із конфіскацією транспортного засобу, що перебуває у приватній власності порушника.

Водночас ми писали , що в Україні знизився попит на нові легковики. У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж у серпні 2025 року, і на 14% менше, ніж у липні 2026-го.

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