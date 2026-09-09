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За що водії можуть отримати штраф в 51 тис. грн

Технології&Авто
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За що водії можуть отримати штраф в 51 тис. грн
За що водії можуть отримати штраф в 51 тис. грн
За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння в Україні загрожує лише адміністративна відповідальність — однак суттєва.
За законодавством штраф може становити від 17 000 до 51 000 грн — залежно від тяжкості порушення.
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Річ у тім, що за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), міра покарання залежить від того, яке за рахунком скоєно порушення. Адже з кожним новим епізодом санкції стають суворішими.
Найлегше покарання передбачено за перше порушення. Зокрема, водієві «світить»:
  • Штраф у 17 тис. грн.
  • Позбавлення права керування транспортними засобами строком на 1 рік.
При повторному порушенні протягом року штраф збільшиться до 34 000 грн.
Крім того:
  • Керувати транспортними засобами заборонять на 3 роки.
  • У водія можуть вилучити транспортний засіб.
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Альтернативне покарання — адміністративний арешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років. А також із вилученням транспортного засобу.
При третьому порушенні протягом року штраф становитиме вже 51 000 грн.
При цьому також передбачається:
  • Заборона на керування транспортними засобами на 10 років.
  • Конфіскація транспорту, наявного у приватній власності порушника.
Альтернативне покарання — адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років. А також із конфіскацією транспортного засобу, що перебуває у приватній власності порушника.
Водночас ми писали, що в Україні знизився попит на нові легковики. У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж у серпні 2025 року, і на 14% менше, ніж у липні 2026-го.
За матеріалами:
Обозреватель
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