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Власник TikTok розробляє ШІ для миттєвої генерації просторового відео

Технології&Авто
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Генерація відео
Генерація відео
Китайська компанія ByteDance готує модель штучного інтелекту для створення просторового відео в реальному часі. Розробка конкуруватиме з рішеннями від Meta та Google у сфері робототехніки, ігор та безпілотного транспорту.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.
Розробку особисто контролює засновник корпорації Чжан Імін. Запуск можуть провести вже наступного місяця, хоча графік ще може зміститися. Засновник підключив до проєкту різні команди та спрямував на нього головні обчислювальні потужності.

Як це працюватиме

  • В основу лягла фірмова модель Seedance, яку компанія вже використовує для відео в сервісі CapCut і чат-боті Doubao.
  • Нова система дозволить створювати тривимірні світи для трансляцій, коротких серіалів та ігор.
  • За логікою вона схожа на платформу Genie від Google, яка моделює фізичне середовище наживо.
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За даними джерел, затримка під час створення картинки становитиме лише близько 0,05 секунди за частоти 20 кадрів на секунду, а зображення реагуватиме на голос і рухи користувача в шоломі Pico.

Як розробка допоможе здешевити VR-пристрої

Головна мета проєкту — зменшити вартість гарнітур віртуальної реальності. Складні обчислення планують перенести на віддалені сервери, тому самим окулярам більше не знадобляться дорогі потужні чипи.
Завдяки хмарній генерації виробники зможуть випускати простіші та доступніші пристрої. Це дасть ByteDance перевагу над гарнітурами Quest від Meta та Vision Pro від Apple, виробники яких досі намагаються зробити свої гаджети масовими.
За матеріалами:
Діло
ШІ
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