Київстар завершив масове відключення 3G в Україні Сьогодні 09:49 — Технології&Авто

Відмова від 3G є поширеною світовою практикою розвитку мобільних мереж

Київстар завершив масове відключення технології 3G по всій Україні та спрямував вивільнений частотний ресурс на розвиток LTE-мережі. Понад 1 млн абонентів перейшли на 4G, а доступний для цієї технології частотний ресурс зріс на 25%.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Відмова від 3G є поширеною світовою практикою розвитку мобільних мереж. Головною причиною такого процесу є значно вища ефективність використання частотного спектру в 4G порівняно з 3G.

За даними Глобальної асоціації постачальників мобільного зв’язку (GSA), оператори в усьому світі поступово виводять 3G з експлуатації, а Європа є одним із лідерів цього процесу.

Київстар поетапно відмовлявся від 3G

Київстар розпочав поетапне згортання 3G ще у 2023 році. Процес охопив усі регіони України, а оператор подбав про прості та комфортні умови для абонентів. За потреби вони могли безкоштовно замінити стару SIM-картку на USIM із підтримкою 4G, а також оновити смартфон на акційних умовах у магазинах Київстар.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що оператори розпочали пілотну експлуатацію мережі 5G у Києві на частоті 3500 МГц. Для підключення необхідно перебувати в зоні покриття, мати смартфон із підтримкою 5G, USIM або eSIM-картку, актуальну версію операційної системи та відповідні налаштування пристрою.

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