0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київстар завершив масове відключення 3G в Україні

Технології&Авто
12
Відмова від 3G є поширеною світовою практикою розвитку мобільних мереж
Відмова від 3G є поширеною світовою практикою розвитку мобільних мереж
Київстар завершив масове відключення технології 3G по всій Україні та спрямував вивільнений частотний ресурс на розвиток LTE-мережі. Понад 1 млн абонентів перейшли на 4G, а доступний для цієї технології частотний ресурс зріс на 25%.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Відмова від 3G є поширеною світовою практикою розвитку мобільних мереж. Головною причиною такого процесу є значно вища ефективність використання частотного спектру в 4G порівняно з 3G.
За даними Глобальної асоціації постачальників мобільного зв’язку (GSA), оператори в усьому світі поступово виводять 3G з експлуатації, а Європа є одним із лідерів цього процесу.

Київстар поетапно відмовлявся від 3G

Київстар розпочав поетапне згортання 3G ще у 2023 році. Процес охопив усі регіони України, а оператор подбав про прості та комфортні умови для абонентів. За потреби вони могли безкоштовно замінити стару SIM-картку на USIM із підтримкою 4G, а також оновити смартфон на акційних умовах у магазинах Київстар.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що оператори розпочали пілотну експлуатацію мережі 5G у Києві на частоті 3500 МГц. Для підключення необхідно перебувати в зоні покриття, мати смартфон із підтримкою 5G, USIM або eSIM-картку, актуальну версію операційної системи та відповідні налаштування пристрою.
За матеріалами:
Finance.ua
Мобільний інтернетКиївстар
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems