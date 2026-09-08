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Маск планує запустити орбітальний дата-центр SpaceX у 2027 році

Технології&Авто
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Гендиректор SpaceX Ілон Маск планує запустити орбітальний центр обробки даних наприкінці 2027 року. Водночас представники галузі вважають, що такі системи зможуть досягти значних масштабів лише у 2030-х роках.
Про це повідомляє CNBC Top News.
Орбітальні дата-центри розглядають як можливий наступний етап розбудови інфраструктури для штучного інтелекту. Однак перш ніж ця концепція стане практичною, потрібно подолати кілька технологічних бар’єрів.

Охолодження та захист від радіації

Менеджерка портфеля Neuberger Евелін Чоу назвала охолодження однією з головних проблем. Наземні дата-центри можуть використовувати рідинне охолодження, але у вакуумі космосу відведення тепла відбувається інакше. Обладнання також має бути стійким до радіації.
За словами Чоу, упродовж найближчих чотирьох-п'яти років знадобляться значні запуски супутників і паралельний розвиток систем зв’язку, перш ніж можна буде говорити про справді масштабні орбітальні дата-центри. Вона назвала це перспективою наступного десятиліття.

Передавання даних залишається проблемою

Засновник Orbital Gateway Consulting Блейн Курціо вказав також на швидке оновлення графічних процесорів. За його словами, дата-центр із найсучаснішим обладнанням, виведений у космос за значні кошти, може застаріти вже за кілька років.
Ще одним викликом є передавання великих обсягів даних на Землю. Компанія Transcelestial, що спеціалізується на лазерному зв’язку, працює над розв’язанням цієї проблеми. Її співзасновник і гендиректор Рохіт Джа зазначив, що без можливості взаємодіяти із системами штучного інтелекту такі дата-центри будуть марними.

Для масштабування може знадобитися ядерна енергетика

Джа також припустив, що вихід орбітальних дата-центрів на гіпермасштабний рівень може потребувати ще 5−7 років. На його думку, для такого масштабу, ймовірно, буде потрібна ядерна енергетика.
За матеріалами:
ua.news
МаскSpaceX
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