Компанії все частіше наймають фрилансерів, щоб виправляти роботу ШІ Сьогодні 06:48 — Технології&Авто

Виправлення ШІ-контенту може займати години

На фриланс-платформах стрімко зростає попит на фахівців, які мають виправляти код, тексти, зображення та відео, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. На Freelancer.com кількість таких вакансій зросла на 87%, а на Upwork на 70% за рік.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані великих фриланс-платформ.

Попит на виправлення роботи ШІ зростає

Наприклад, на Freelancer.com із серпня 2025-го до червня 2026 року з’явилося 10 760 оголошень із запитами на кшталт «виправити ШІ», «галюцинація ШІ» або «помилка ШІ». Найчастіше людей шукають для виправлення графіки, далі йдуть відеомонтаж, коректура та написання текстів.

Найпомітніше «прибирання за ШІ» росте в розробці та дизайні. Із 2023 року кількість вакансій на виправлення створеного ШІ коду та іншої роботи у Software & Web Development зросла у 8,3 раза, а згенерованих зображень, відео та іншого креативного контенту — у 7,9 раза.

Імовірно, це стається через те, що компанії, особливо невеликі, використовують ChatGPT, Claude та інші інструменти, щоб швидко отримати перший варіант роботи, але потім стикаються з помилками, які самі виправити не можуть. CEO Freelancer.com Метт Баррі стверджує, що через це економія на першому етапі легко зникає на другому, адже доведення ШІ-чернетки до стану, придатного для реального використання, може виявитися дуже довгим і дорогим.

Виправлення ШІ-контенту може займати години

Наприклад, ілюстратор Тодд Ван Лінда розповів The Guardian, що один із клієнтів запропонував йому близько $500 за виправлення 13−15 згенерованих ШІ ілюстрацій для дитячої книжки. Замовник очікував, що кожна картинка потребуватиме приблизно 15 хвилин роботи. Але Ван Лінда відмовився, адже його ставка становить $65 за годину, а нормальне виправлення таких зображень може займати значно більше часу.

Інший фрилансер, мультимедійний редактор Натан Макконнелл, отримав близько 100 ШІ-зображень для колоди Таро з типовими для ШІ помилками — зайвими пальцями та неправильно намальованими ногами. На виправлення лише однієї картинки у Photoshop у нього йшло по дві-три години. Деякі замовлення він відмовляється брати, бо іноді результат ШІ неможливо «врятувати».

Зараз фрилансери не впевнені, наскільки довго існуватиме така робота. Частина очікує, що моделі поступово навчатимуться створювати якісніші результати. Інші вважають, що навіть тоді залишиться потреба в людях, які перевірятимуть помилки та доводитимуть роботу до професійного рівня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.