Xiaomi планує вивести свої електромобілі на європейський ринок з 2027 року Сьогодні 01:25 — Технології&Авто

У Китаї Xiaomi поставила понад 700 000 автомобілів

Китайська технологічна компанія Xiaomi планує розпочати продаж своїх електромобілів у Європі з 2027 року. Для цього автовиробник підписав листи про наміри з групами автодилерів щодо створення мережі сервісних майстерень і виставкових залів.

Про це компанія оголосила на технологічній виставці IFA в Берліні, повідомляє dpa.

«Xiaomi Auto прагне довгострокових інвестицій у Європу», — заявив віцепрезидент Xiaomi Auto та керівник міжнародного бізнесу Юй Ліго.

Він додав, що поряд з існуючим дослідницьким центром компанії в Мюнхені, місцеві дилерські партнери є ключем до надійного виходу на ринок.

Xiaomi нарощує продажі електромобілів у Китаї

За даними компанії, у Китаї Xiaomi поставила понад 700 000 автомобілів з моменту запуску свого електричного седана SU7 навесні 2024 року.

Донедавна група Xiaomi утримувалася від виходу на європейський ринок, стверджуючи, що її виробничі потужності повністю поглинаються внутрішнім попитом.

Однак нещодавно спостерігачі зазначили, що Xiaomi активно працює в Німеччині, щоб продемонструвати якість своїх автомобілів. На гоночній трасі Нюрбургринг Нордшляйфе автовиробник встановив кілька рекордів кола: серійна модель SU7 Ultra стала рекордсменом кола для електричних автомобілів класу люкс, а позашляховик YU7 GT в автономному режимі проїхав трасу без водія.

Зауважується, що з моменту дебюту на авторинку Китаю спортивного седана SU7 навесні 2024 року компанія вийшла на перше місце серед китайських виробників електромобілів трохи більше ніж за два роки.

Ставка на преміальний сегмент

На відміну від конкурентів, які прагнуть завоювати частку ринку за допомогою бюджетних електромобілів, Xiaomi позиціонувала себе в преміальному та технологічному сегменті.

Лінійка SU7 стала бестселером серед седанів у Китаї за ціною близько 24 000 євро, тоді як нещодавно представлений позашляховик YU7 зафіксував понад 240 000 предзамовлень лише за 18 годин. Таким чином, автомобільний підрозділ перетворився на найсильніший рушій зростання групи поряд з її бізнесом смартфонів.

Вихід на автомобільний ринок є частиною стратегії групи «Людина-Автомобіль-Дім». За допомогою цієї стратегії Xiaomi прагне об’єднати автомобілі, смартфони та підключену домашню електроніку за допомогою власної операційної системи та застосунків зі штучним інтелектом.

Укрінформ За матеріалами:

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