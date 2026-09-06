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Mitsubishi представила нове покоління легендарного Pajero (фото, відео)

Технології&Авто
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Оновлений Mitsubishi Pajero
Оновлений Mitsubishi Pajero
Японська автомобільна компанія Mitsubishi провела світову прем’єру нового покоління свого культового позашляховика Pajero, відродивши одну з найзнаменитіших всюдихідних лінійок планети. Виробник позиціонує автомобіль як свій новий глобальний флагман для важкого бездоріжжя, покликаний на рівних конкурувати з Toyota Land Cruiser.
Про це пише «Авто Центр».
Зовнішній вигляд всюдихода довжиною 4920 мм характеризується монументальним кутастим силуетом кузова, який доповнили передовими Т-подібними світлодіодними блоками головної LED-оптики.
Оновлений Mitsubishi Pajero
Оновлений Mitsubishi Pajero
Салон отримав трирядне семимісне планування з використанням преміальних м’яких матеріалів оздоблення.
На передній панелі змонтували велику подвійну цифрову архітектуру екранів сумарною діагоналлю 14,3 дюйма.
Салон оновленого Mitsubishi Pajero
Салон оновленого Mitsubishi Pajero
Важливим елементом інтер’єру став спеціальний віртуальний щиток «Multi Meter», який виводить на монітор детальну телеметрію, кути нахилу кузова та параметри роботи трансмісії на пересіченій місцевості.
Інженерна основа автомобіля базується на посиленій лонжеронній рамі сходинкового типу від середньорозмірного пікапа Mitsubishi Triton.
Інженерна основа автомобіля
Інженерна основа автомобіля
Проте пасажирський SUV отримав повністю оригінальну підвіску та покращений комплекс тришарової звукоізоляції кабіни.
Рушійною силою всюдихода став 2,4-літровий чотирициліндровий турбодизель з одним компресором змінної геометрії. Паспортний крутний момент цього агрегату становить 480 Нм.
Мотор працює в тандемі з восьмиступінчатим автоматом та фірмовою повноприводною трансмісією Super-All Wheel Control (S-AWC) з інтелектуальним розподілом тяги.
Серійне виробництво товарних машин розгорнуть на модернізованому заводі в Таїланді.
Оновлений Mitsubishi Pajero
Оновлений Mitsubishi Pajero
Продажі новинки стартують у першій половині 2027 року, а географія поставок охопить 100 ринків по всьому світу.
За матеріалами:
autocentre.ua
Авто
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