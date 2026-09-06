Dyson представила зубну щітку нового покоління (фото, відео) Сьогодні 05:11 — Технології&Авто

Dyson представила зубну щітку нового покоління (фото, відео)

Dyson представила зубну щітку CameraJet вартістю $499, яка поєднує вбудовану камеру, штучний інтелект і систему точкового очищення. Компанія позиціонує її як наступний крок у розвитку розумних зубних щіток, які вже кілька років пропонують Oral-B, Philips та інші виробники.

Головна особливість CameraJet — камера, яка в реальному часі сканує ротову порожнину та допомагає виявляти проміжки між зубами. Саме там спочатку накопичується наліт, який згодом може затвердіти.

Після виявлення проблемної ділянки щітка спрямовує на неї точний струмінь рідини для полоскання рота. За словами Dyson, це дозволяє краще очищати важкодоступні місця.

Dyson представила зубну щітку CameraJet

Камера має макрооб’єктив із роздільною здатністю 100 000 пікселів і здатна робити 28 зображень на секунду.

Система використовує алгоритми машинного навчання, навчені на майже 470 000 стоматологічних зображеннях.

Щітка також підключається до застосунку MyDyson, де користувач може бачити процес чищення в реальному часі, отримувати підказки, переглядати карту охоплення зубів і персоналізовані рекомендації.

Dyson представила зубну щітку CameraJet

CameraJet отримала насадку з жорсткою та м’якою щетиною, призначеною для видалення плям і очищення вздовж лінії ясен.

Вона здійснює коливальні рухи, щоб дістатися важкодоступних ділянок. Користувач може обрати різну інтенсивність чищення, а тактильні сповіщення попередять про надмірний тиск.

Dyson представила зубну щітку CameraJet

Dyson радить чистити зуби протягом трьох хвилин. Одного заряду акумулятора вистачає приблизно на 7−10 днів.

Dyson представила зубну щітку CameraJet

Компанія працювала над CameraJet шість років і тепер розглядає догляд за ротовою порожниною як новий великий напрям бізнесу.

У майбутньому Dyson планує випускати й інші продукти, зокрема зубну пасту без піноутворення.

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