Майже 70% нових авто в Європі вже електрифіковані: де купують найбільше електромобілів 06.09.2026, 01:22 — Технології&Авто

Електромобіль, Фото: magnific

У першій половині 2026 року європейці зареєстрували 7,23 мільйона нових легковиків, і майже 70% з них мали електрифіковану силову установку. Найбільше електромобілів купують у Німеччині та Великій Британії, а за часткою таких машин беззаперечно лідирує Норвегія. Водночас у Східній Європі ринок електромобілів зростає чи не найшвидше.

Про це свідчить дослідження Tradingpedia, підготовлене на основі даних Європейської асоціації автовиробників ACEA за січень-червень 2025 та 2026 років, а також статистики CleanTechnica щодо продажів окремих електричних моделей. Повний звіт доступний на Tradingpedia

Гібриди та електромобілі вже забрали більшість ринку

За перші шість місяців 2026 року в Європі зареєстрували 7,23 мільйона нових легкових автомобілів. Найбільшою окремою категорією стали звичайні гібриди — 2,67 мільйона машин, або 36,9% ринку.

Повністю електричні автомобілі та плагін-гібриди разом набрали ще 2,35 мільйона реєстрацій, або 32,5%.

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Таким чином, на гібриди та електромобілі припало 69,4% усіх нових машин. Тобто майже сім із десяти нових автомобілів у Європі вже мають електрифіковану силову установку.

Для порівняння, бензинові автомобілі зайняли 22% ринку, а дизельні лише 6,5%. Разом вони дали 28,5% нових реєстрацій.

Європейський авторинок загалом при цьому не скорочується. Його обсяг за рік зріс на 6,1%, тоді як продажі бензинових та дизельних автомобілів разом зменшилися на 16,4%.

Німеччина та Британія купують найбільше електромобілів

За абсолютною кількістю реєстрацій електромобілів лідерами Європи стали Німеччина та Велика Британія.

За перше півріччя в Німеччині зареєстрували 531 799 електромобілів, а у Великій Британії — 432 711. Разом це 964 510 машин, або приблизно 41% від усіх 2,35 мільйона EV, врахованих у дослідженні.

Тут важливо не плутати абсолютні продажі з часткою ринку. Велика країна з великим авторинком може продати величезну кількість електромобілів, але при цьому мати значно меншу частку EV, ніж невелика країна. Саме тому картина за часткою електромобілів виглядає зовсім інакше.

Норвегія майже повністю перейшла на електромобілі

Найбільш показовий результат продемонструвала Норвегія. У цій країні електромобілі становили 98,3% нових реєстрацій.

Фактично бензинові, дизельні та інші автомобілі з неелектричними силовими установками там перетворилися на виняток.

На протилежному кінці рейтингу опинилася Румунія. Там частка електромобілів становила лише 8,5%.

Найшвидше ростуть не лише традиційні лідери

Якщо дивитися не на частку, а на темпи зростання, цікавіша картина вимальовується у Центральній та Східній Європі.

У Хорватії кількість нових електромобілів за рік зросла на 204,9%. У Словенії приріст становив 98,6%, а в Болгарії — 91,7%.

На півдні Європи також спостерігається помітне прискорення. Продажі EV в Італії зросли на 81%, в Іспанії — на 38%, а в Португалії — на 32,5%.

Тобто наступна хвиля електрифікації поступово виходить за межі традиційних лідерів на кшталт Норвегії та Данії.

Цей процес добре узгоджується із загальною тенденцією, яку ми спостерігаємо на європейському ринку: електромобілі продовжують завойовувати позиції, але темпи зростання дедалі більше залежать від конкретної країни, її податкової політики, стимулів та доступності зарядної інфраструктури.

Данія лідирує за кількістю електромобілів на душу населення

Якщо перерахувати продажі не на розмір авторинку, а на кількість населення, лідер змінюється.

У Данії за перші шість місяців 2026 року зареєстрували 1 352 електромобілі на кожні 100 тисяч жителів.

Практично такий самий показник у Люксембурзі — 1 349 автомобілів. Норвегія посіла третє місце з 1 276 електромобілями на 100 тисяч населення.

А от Румунія знову опинилася внизу рейтингу — лише 29 нових EV на 100 тисяч жителів.

Болгарія випередила її зовсім ненабагато — 37 електромобілів на 100 тисяч населення, якщо рахувати разом BEV та PHEV.

Tesla все ще лідирує, але BYD вже наступає

Серед окремих моделей перше місце за продажами повністю електричних автомобілів у першій половині 2026 року посіла Tesla Model Y.

За шість місяців у Європі зареєстрували 111 050 таких автомобілів.

Цікаво, що Tesla вже не може почуватися настільки комфортно, як кілька років тому. Конкуренція в сегменті посилюється, а китайські виробники дедалі активніше заходять на європейський ринок.

Tesla вже втрачала позиції на європейському ринку на тлі зростання конкуренції. У травні 2025 року продажі бренду в Європі впали на 28%, хоча загальний сегмент електромобілів при цьому зростав.

Ще цікавіша ситуація з BYD. Китайський виробник успішно використовує не лише BEV, а й плагін-гібриди.

Наприклад, BYD Seal U у версії PHEV за перше півріччя продано в Європі у кількості 42 503 автомобілів. Повністю електрична версія цієї моделі знайшла лише 5 969 покупців.

Схожа ситуація з BYD Atto 2: 33 132 проданих PHEV проти 11 441 BEV.

Тобто китайські виробники демонструють важливу тенденцію: покупець не завжди готовий одразу переходити на повністю електричний автомобіль, але цілком може обрати плагін-гібрид.

Європейський ринок переходить на електротягу різними темпами

Головний висновок цієї статистики досить простий: європейський авторинок уже змінився, але зробив це нерівномірно.

У середньому майже 70% нових автомобілів мають електрифіковану силову установку. Бензин і дизель разом уже займають менше третини ринку. Проте між окремими країнами залишається величезна різниця.

У Норвегії електромобіль фактично став стандартним новим автомобілем. У Румунії він поки залишається нішевим продуктом.

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При цьому найцікавіше відбувається саме в країнах, які ще кілька років тому не вважалися центрами європейської електромобільності. Хорватія, Словенія, Болгарія, Італія, Іспанія та Португалія демонструють високі темпи зростання.

Тому наступний етап електрифікації Європи, схоже, буде не стільки історією про кілька країн-лідерів, скільки про поступове вирівнювання темпів між різними частинами континенту.

А ще ця статистика показує, що майбутнє європейського автомобіля, найімовірніше, не буде виключно електричним.

Поряд із BEV продовжують успішно розвиватися звичайні гібриди та PHEV. Саме вони зараз допомагають багатьом покупцям зробити перший крок від бензину та дизеля до електрифікованого автомобіля.

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