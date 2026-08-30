Де в Україні найбільше купують електромобілі: регіони-лідери та їх бестселери Сьогодні 19:09 — Технології&Авто

BYD Sea Lion 06 EV

У липні український автопарк поповнився понад 3,9 тис. електромобілів. Найбільше електрокарів зареєстрували у Львівській області та Києві.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Де в Україні найчастіше купують електрокари

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область — 698 електромобілів. Водночас 97% із них були вживаними.

На другому місці опинився Київ, де зареєстрували 352 електрокари, 66% із яких — із пробігом.

🚘 Захистіть своє авто на всі 100%! Порівнюйте та обирайте найкращий варіант каско прямо на Finance.ua.

Третю позицію посіла Київська область із 321 автомобілем, причому частка вживаних машин склала 82%.

До пʼятірки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровщина та Одещина, де за липень українці придбали 264 (84% вживані) та 211 електрокарів (87% вживані) відповідно.

Які електрокари обирають українці

Серед нових електрокарів у Києві, Київській та Одеській областях найпопулярнішим став BYD Sea Lion 06 EV.

На Львівщині лідером серед нових моделей виявився ZEEKR 001, а на Дніпропетровщині — ZEEKR 7X.

Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:

Tesla Model 3 — у Львівській, Дніпропетровській та Одеській обл.;

Tesla Model Y — у Києві та Київській обл.

Раніше Finance.ua писав , що від початку року українці придбали понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Найбільшим попитом користувалися моделі з традиційними бензиновими та дизельними двигунами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.