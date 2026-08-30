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Де в Україні найбільше купують електромобілі: регіони-лідери та їх бестселери

Технології&Авто
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BYD Sea Lion 06 EV
BYD Sea Lion 06 EV
У липні український автопарк поповнився понад 3,9 тис. електромобілів. Найбільше електрокарів зареєстрували у Львівській області та Києві.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Де в Україні найчастіше купують електрокари

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область — 698 електромобілів. Водночас 97% із них були вживаними.
На другому місці опинився Київ, де зареєстрували 352 електрокари, 66% із яких — із пробігом.
Третю позицію посіла Київська область із 321 автомобілем, причому частка вживаних машин склала 82%.
До пʼятірки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровщина та Одещина, де за липень українці придбали 264 (84% вживані) та 211 електрокарів (87% вживані) відповідно.

Які електрокари обирають українці

Серед нових електрокарів у Києві, Київській та Одеській областях найпопулярнішим став BYD Sea Lion 06 EV.
На Львівщині лідером серед нових моделей виявився ZEEKR 001, а на Дніпропетровщині — ZEEKR 7X.
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
  • Tesla Model 3 — у Львівській, Дніпропетровській та Одеській обл.;
  • Tesla Model Y — у Києві та Київській обл.
Раніше Finance.ua писав, що від початку року українці придбали понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Найбільшим попитом користувалися моделі з традиційними бензиновими та дизельними двигунами.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниЕлектромобілі
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