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Apple оголосила дату осінньої презентації цього року

Технології&Авто
25
Apple
Apple
Компанія Apple анонсувала свою традиційну осінню презентацію, на якій представить нові iPhone. Подія, слоганом якої стало «Дивуй і сяй», відбудеться 9 вересня.
Як повідомляє Reuters, це буде перша презентація, яка відбудеться за керівництва нового генерального директора, оскільки 1 вересня Тіма Кука замінить нинішній віцепрезидент з апаратної інженерії Джон Тернус.
Очікується, що компанія представить свій перший складаний iPhone. За оцінками аналітиків, новий пристрій стане важливою віхою для Apple, оскільки саме гаджети високого класу стануть основним двигуном зростання цін і прибутку компанії.
Зараз на нішевому, але зростаючому ринку складаних смартфонів домінує Samsung. Разом з тим, компанії роблять ставку саме на такі пристрої, оскільки очікують, що вони стануть масовим продуктом, незважаючи на ціну.
Компанії, що виробляють електроніку, зіткнулися з кризою через нестачу чіпів для зберігання даних, що призвело до зростання цін і зниження попиту.
За матеріалами:
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Apple
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