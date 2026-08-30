Volkswagen показав новий пікап Tukan, який замінить Saveiro (фото) Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

Volkswagen представив пікап Tukan

Volkswagen представив у Бразилії абсолютно новий Tukan без камуфляжу. Розроблений для заміни Saveiro, що довго випускався, новий пікап вперше був показаний публіці на фестивалі Barretos Rodeo у штаті Сан-Паулу у Бразилії, у варіантах з одинарною і подвійною кабіною. Початок продажів запланований на початок 2027 року.

Про це пише Motor1.com.

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Більший і сучасніший, ніж Saveiro, Tukan буде вироблятися в Сан-Жозе-дус-Піньяйше у Бразилії і передусім конкуруватиме з Fiat Strada.

VW поки не опублікував дані про розміри, вантажопідйомність або комплектацію. Проте, дві конфігурації кабіни передбачають наявність як робочих версій, і більш оснащених моделей, призначених для сімейного використання.

Volkswagen Tukan

Хоча спочатку очікувалося, що він стане прямим конкурентом Fiat Toro, Volkswagen Tukan буде ближчим за розмірами до Chevy Montana.

Його завдання — зайняти нішу між компактними та середньорозмірними пікапами, водночас обслуговуючи комерційних покупців, яких традиційно охоплював Saveiro.

Volkswagen Tukan

Кузов з однорядною кабіною конкуруватиме з доступнішими версіями Fiat Strada, пропонуючи більший кузов і більший акцент на перевезення вантажів.

Модель з дворядною кабіною, тим часом, як очікується, пропонуватиме турбовані, автоматичні та більш багато оснащені конфігурації, розширюючи привабливість VW серед покупців, які також використовують свій пікап як особистий автомобіль.

Дизайн відповідає візуальній ідентичності останніх моделей VW. Спереду вузькі фари з’єднані горизонтальною смугою, а бампери мають виразні форми та елементи, що підкреслюють ширину кузова.

Volkswagen Tukan

Позаду задні ліхтарі мають світлове підсвічування у формі літери «E» і з’єднані поперечиною, що проходить по всій ширині задніх дверей.

VW поки що тримає технічні характеристики в секреті, але очікується, що Tukan пропонуватиме різні силові агрегати залежно від версії.

Передбачається, що базові комплектації збережуть знайомий атмосферний двигун 1.6 MSI з механічною коробкою передач — просте та доступніше поєднання, орієнтоване на корпоративних покупців та невеликих виробників.

Volkswagen Tukan

Версії середнього рівня можуть отримати двигун 1.0 TSI flex-fuel, у парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач — або навіть мати нову восьмиступінчасту коробку передач, нещодавно представленою у T-Cross.

Очікується, що на вершині модельного ряду пікап дебютує в Бразилії з новим двигуном 1.5 TSI Evo2 з 48-вольтовою системою м’якого гібрида, технологією, яка згодом може бути поширена на інші моделі марки, що випускаються на місцевому заводі.

Volkswagen Tukan

Архітектура буде заснована на платформі MQB, яка вже використовується в Polo, Nivus, Tera і T-Cross.

Однак ззаду інженери вибрали цілісний міст з ресорами — поширена конструкція для вантажних автомобілів, що використовується також конкуруючим Fiat Strada.

Volkswagen Tukan

Таке компонування має забезпечити велику вантажопідйомність та довговічність у комерційному використанні.

Поява Tukan також ознаменує кінець Saveiro.

Очікується, що виробництво завершиться в останньому кварталі 2026 року, звільнивши місце у модельному ряді для нового пікапа.

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