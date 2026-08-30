Європейський ринок смартфонів зазнав найнижчих поставок за останні 3 роки 30.08.2026, 01:17 — Технології&Авто

Європейський ринок смартфонів зазнав найнижчих поставок за останні 3 роки, Фото: magnific

У другому кварталі 2026 року поставки смартфонів у Європу скоротилися до найнижчого рівня з 2023 року. У період з квітня по червень було відвантажено близько 35 мільйонів пристроїв, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Counterpoint Research.

Основні причини

Аналітики пояснюють падіння низкою чинників, серед яких інфляція, конфлікт в Ірані та зростання цін на комплектуючі. Ці фактори суттєво вплинули на попит і призвели до зниження обсягів продажів у регіоні.

За оцінками Counterpoint, найбільшу частку ринку у другому кварталі отримали Apple та Samsung — по 34% кожна. Xiaomi посіла третє місце з показником у 15%, тоді як Oppo, включно з брендами OnePlus та Realme, отримала 4%. Honor зайняла 3% ринку.

Результати постачання смартфонів у Європі за виробниками: 2-й квартал 2025 року проти того ж періоду 2026 року, Дані: Counterpoint

Відзначається, що у західноєвропейських країнах ситуація була дещо кращою завдяки значному зростанню продажів Apple та невеликим приростам Samsung.

Водночас у східній частині континенту спостерігалося падіння в сегменті бюджетних моделей, що найбільше вплинуло на загальні результати.

Counterpoint прогнозує подальше скорочення поставок у найближчі квартали. Аналітики зазначають, що рівень запасів у дистриб’юторів знижується, а бюджетний сегмент залишатиметься найбільш вразливим. Це може призвести до ще більшого зменшення обсягів продажів у другій половині року.

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