ТОП-5 найпопулярніших субкомпактних кросоверів в Україні Сьогодні 19:17 — Технології&Авто

Toyota Yaris Cross

Від початку року українці придбали понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Найбільшим попитом користувалися моделі з традиційними бензиновими та дизельними двигунами.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які субкомпактні кросовери найчастіше купували українці

Аналітики зазначають, що серед покупців маленьких кросоверів в Україні найпопулярнішими залишаються автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння — на них припало 58% усіх продажів у цьому сегменті.

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Гібридні моделі обрали близько 36% покупців. Ще майже 6% припало на повністю електричні автомобілі.

Лідером продажів став Toyota Yaris Cross — з початку року українці придбали 700 таких автомобілів.

ТОП-5 моделей субкомпактних кросоверів в Україні, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Раніше Finance.ua писав , що протягом шести місяців українці придбали 26,6 тис. нових кросоверів, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за перше півріччя кросовери охопили 80% українського ринку нових легковиків.

Лідерами українського ринку нових кросоверів є Renault Duster і Toyota RAV4, а третю позицію посідає Hyundai Tucson.

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